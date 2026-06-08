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烏軍稱今年收復領土逾600平方公里 戰局轉變新跡象

中央社基輔8日綜合外電報導
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烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）2024年1月...
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）2024年1月在哈爾科夫地區接受路透採訪。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：烏軍總司令稱今年已收復超過六百平方公里領土。
  • 重點二：五月單月收復面積多於失地一百平方公里，顯示戰局回穩。
  • 重點三：俄軍仍在烏東烏南施壓，波克羅夫斯克周邊戰鬥最激烈。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天表示，烏克蘭軍隊今年以來收復了超過600平方公里的領土。經歷俄羅斯多年緩慢但無情的推進後，這是戰局形勢轉變的最新跡象。

路透報導，瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在通訊軟體Telegram表示，光在5月，烏克蘭收復的領土就比失去的領土多了100平方公里。

瑟爾斯基並未具體說明是在哪些地區取得進展，僅表示在長達1200公里的前線某些區域，烏克蘭軍隊持續保持主導權。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上月也曾表示，烏克蘭2026年已收復約600平方公里的領土。

路透無法核實這些說法。由於無人機戰爭在前線造成範圍廣大的無人區「殺戮地帶」，使得獨立界定烏克蘭領土控制線變得十分困難。

然而，繪製戰場地圖的獨立組織也報告指出，俄羅斯整體推進速度近幾個月來有所放緩或逆轉，這是自2023年烏克蘭反攻失敗以來首見。

瑟爾斯基表示，俄軍仍試圖在烏東和烏南推進，並指出每日的戰場衝突次數已大幅增加，他將前線局勢形容為「艱困且瞬息萬變」。

他指出，烏東城市波克羅夫斯克周邊地區是戰鬥最為激烈的地點之一。

烏克蘭獨立戰場地圖網站DeepState連續數週顯示，波克羅夫斯克完全由俄羅斯控制。俄軍聲稱去年12月已奪下該地。

俄軍2022年2月展開全面入侵行動的最初幾個月，烏軍在一連串反攻行動中收復了大片領土，但2023年的一次重大反攻行動則是宣告失敗，此後俄軍一直有所斬獲。

烏軍今年稍早在南部和東南部發動攻勢，分析人士指出，這有助於阻擋俄軍的春季攻勢以及其在波克羅夫斯克周邊的行動。

精華 FAQ

  • 烏克蘭總司令瑟爾斯基表示，今年以來烏軍已收復超過600平方公里領土，且5月收復面積比失去的還多100平方公里，顯示俄軍推進速度可能放緩。

  • 路透指出，目前無法核實烏軍與澤倫斯基提出的收復面積說法，因為無人機戰爭造成大片無人區，使外界難以清楚判定前線實際控制線。

  • 瑟爾斯基表示，波克羅夫斯克周邊是戰鬥最激烈地點之一；DeepState則稱該地已由俄軍控制。整體而言，俄軍仍在烏東烏南持續施壓。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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