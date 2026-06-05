發公開信邀普亭會面 澤倫斯基喊「別怕結束戰爭」俄回應了

烏克蘭總統澤倫斯基發表致俄羅斯總統普亭的公開信，他向普亭喊話：「不要害怕踏上結束這場戰爭的道路。這是你現在最該做的事。」（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 澤倫斯基公開致信普亭，正式提議兩國領袖直接會面談判。

澤倫斯基公開致信普亭，正式提議兩國領袖直接會面談判。 重點二： 他呼籲先全面停火，並建議由美國協助監督停火機制。

他呼籲先全面停火，並建議由美國協助監督停火機制。 重點三：克里姆林宮未拒絕提議，普亭也稱願在和平基礎上談協議。

烏克蘭 總統澤倫斯基 4日發表致俄羅斯總統普亭 的公開信，正式提議兩國領袖親自會面，就結束持續超過4年的俄烏戰爭展開直接談判。澤倫斯基在信中向普亭喊話：「不要害怕踏上結束這場戰爭的道路。這是你現在最該做的事！」同時表示，若雙方最終無法達成協議，烏克蘭已做好繼續戰鬥的準備。

烏克蘭總統辦公室表示，這封公開信除對外公開外，也已同步發送至包括美國在內的多個歐美國家，希望藉此爭取國際社會支持，推動俄烏雙方重返談判桌。

澤倫斯基在信中指出，當前國際局勢正因中東情勢發展而出現變化，美國的關注焦點已轉向伊朗相關衝突，烏克蘭無法只是等待歐洲戰事重新成為全球關注焦點，因此有必要尋求新的外交突破口。

他表示，俄烏兩國人民都已承受長期戰爭帶來的沉重代價。信中提到，俄羅斯民眾持續面對烏克蘭飛彈及無人機攻擊的影響，同時還要承受經濟壓力與通貨膨脹問題；而烏克蘭社會也因戰火持續遭受重大損失，雙方人民都渴望和平早日到來。

澤倫斯基並暗示，如果戰爭持續下去，恐怕會危及普亭的個人地位。「這是一段你瞭如指掌的俄羅斯歷史事實：當俄羅斯感到疲憊不堪時，變局就會到來。」

在談判安排方面，澤倫斯基強調，外交進程的起點應建立在戰場停火基礎之上。他主張俄烏雙方在正式談判期間實施全面停火，並建議由美國協助監督停火機制，以確保前線局勢穩定，為後續協商創造條件。

至於會談地點，澤倫斯基表示，瑞士、土耳其以及部分阿拉伯國家過去均曾參與或協助國際衝突調停工作，具備接待各國領袖舉行高層峰會的經驗，可考慮作為俄烏領導人會面的東道主。

俄羅斯克里姆林宮隨後回應表示，已經看過澤倫斯基公開信內容，相關文件將循既有程序呈報給普亭審閱，目前尚未公布俄方是否接受會談提議。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，已看到澤倫斯基致普亭的公開信，如果澤倫斯基願意舉行會談，隨時對方歡迎到莫斯科。

此外，俄羅斯總統普亭4日與全球主要通訊社負責人會面時稱，美國總統川普提出的烏克蘭和平方案，或許能夠促成結束戰事。他表示，俄方已準備好並願意在美國阿拉斯加安克拉治（Anchorage）會晤的基礎上，通過和平方式與烏克蘭達成協議。

川普隨後表示，樂見普亭和澤倫斯基似乎正商討會面事宜，認為很大程度歸功於美國推動，若能成事「將是一件非常好的事。」

澤倫斯基(右)3日與北約秘書長呂特(左)在基輔舉行聯合新聞發布會，會談結束後，雙方就俄羅斯襲擊烏克蘭一事進行磋商。（路透）