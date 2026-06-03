俄軍大規模空襲烏克蘭後 北約秘書長秘訪基輔

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）3日與北約秘書長呂特（Mark Rutte，左）在基輔舉行聯合記者會。(歐新社)

俄羅斯對烏克蘭 發動一連串大規模致命襲擊後，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天密訪基輔。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）與呂特會面。他一直呼籲北約 成員國協助保護烏克蘭免受俄羅斯彈道飛彈的襲擊。

在烏克蘭國營鐵路公司上傳呂特抵達基輔的畫面後，一名發言人證實，呂特已與來自北約盟國的各國大使一同抵達。

烏克蘭國營鐵路公司在社群媒體上寫道：「我們熱烈歡迎北約秘書長呂特。」

烏克蘭國營鐵路公司還說：「正如過往的所有訪問，這次出訪極其重要，因為這展現了北約對我國的支持。」該則貼文隨後遭刪除。

呂特密訪前數小時，烏克蘭無人機擊中俄羅斯聖彼得堡的能源與軍事設施，當時官員和與會政要正聚集於該市參加一場年度經濟論壇。

此前一天，俄羅斯發動飛彈與無人機襲擊基輔以及烏東城市第聶伯羅（Dnipro），造成23人死亡。

澤倫斯基一直敦促北約國家增加防空系統的交付，特別是美製的愛國者飛彈及彈藥。基輔表示，需要這些裝備來攔截俄羅斯的彈道飛彈。