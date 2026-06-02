俄羅斯656架無人機73枚飛彈夜襲烏克蘭 至少11人喪生

俄羅斯在夜間對烏克蘭發動大規模空襲，圖為第聶伯羅市。(路透)

烏克蘭 空軍今天表示，俄羅斯 在夜間對烏克蘭發動大規模空襲，出動超過600架無人機，以及數十枚飛彈，其中包括難以攔截的彈道飛彈，造成至少11人死亡。

烏克蘭空軍指出，在夜間偵測到俄羅斯軍隊發射73枚飛彈及656架無人機，其中有602架俄國 無人機以及40枚飛彈遭烏克蘭軍方擊落。

法新社記者在首都基輔聽到空襲警報在夜間響徹全城，隨後是一連串持續一夜的巨大爆炸聲，居民們攜帶行李與毯子湧入擁擠的地鐵站避難。黎明時分，基輔上空爆炸與濃煙四起，救援人員忙著清理遇襲住宅大樓下的瓦礫。

自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯幾乎每天對烏克蘭進行轟炸。這場戰爭已成為二戰以來歐洲最血腥的戰爭，造成數十萬人喪生、數百萬人流離失所。

俄羅斯今天表示，這次大規模襲擊包括發射極音速飛彈，目標針對烏克蘭軍工產業建築群。俄方否認攻擊平民。

然而，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔有4人遇難，至少65人受傷，其中包括2名兒童。

地方當局宣布，更南方的工業城市第聶伯羅（Dnipro）有7人死亡，約35人受傷。

東部邊境城市哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Igor Terekhov）表示，當地也有15人受傷，其中包括1名兒童。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一再呼籲盟國允許並資助「愛國者」（Patriot）飛彈的供應，以攔截俄羅斯的彈道飛彈。他上周致函美國總統川普（Donald Trump）及美國國會要求提供愛國者系統，以因應俄軍愈來愈猛烈的空襲。