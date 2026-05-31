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俄羅斯兵源枯竭 傳用高薪招募女大生參戰

編譯中心／綜合31日電
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俄羅斯侵略烏克蘭4年多，兵源枯竭，傳出女大學生入伍參與烏克蘭戰爭，她們可能會被分...
俄羅斯侵略烏克蘭4年多，兵源枯竭，傳出女大學生入伍參與烏克蘭戰爭，她們可能會被分配執行監控無人機及其他軍事行政相關的任務。（路透資料照片）

根據美歐分享的最新情資，烏克蘭總統澤倫斯基示警，俄羅斯恐在48小時內動用無人機與飛彈大舉發動攻擊。與此同時，烏克蘭新聞網站ua.news報導，俄羅斯因兵源折損嚴重，已傳出將招募觸角伸向校園女大學生，透過高薪與無危險的說詞勸誘其簽約入伍，人權活動人士指出，女大生們主要負責無人機監控等防空部隊任務。

情報顯示俄軍正為大規模襲擊做準備，而其內部兵源枯竭問題也逐步浮上台面。根據據英國情報機關「政府通訊總部」（GCHQ）最新評估，俄軍在戰場上的陣亡人數已逼近50萬大關。在兵力嚴重不足的窘境下，克里姆林宮除了秘密實施招募外國人參戰的混合計劃外，首度傳出在西部的烏里揚諾夫斯克州一所技術學院的女大學生被招募參戰的案例。

人權組織「穿越森林」（Go Through the Forest）指出，這是當局首次針對女大生進行招募且實際簽署合約的通報。一名在工業城鎮庫佐瓦托沃的技術學院就讀的男學生透露，校方透過簡訊與社群平台通知學生參加說明會，除了向男學生介紹志願役合約外，也開始向女學生推介一項新的防空部隊合約。該學生說，招募人員幾乎每周造訪學校，向就讀經濟、餐飲與農業專業的女學生灌輸服役毫無危險的觀念，宣稱只需坐在辦公室監控無人機，並誘以高達100萬盧布（約1萬4000元）的簽約金。目前該校已知至少有5名女學生簽下合約。

烏克蘭國家安全局先前亦曾針對敵方的混合招募行動發出警告。在戰爭持續延燒之際，女學生被納入招募對象的消息，也讓俄軍兵源狀況再次成為討論焦點。

克里姆林宮也已實施一項混合計畫，暗中招募外國人參與這場戰爭。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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