俄無人機闖羅馬尼亞境內 墜毀公寓大樓起火釀2傷 F-16戰機急升空

羅馬尼亞緊急情況部門顯示，俄羅斯無人機29日墜毀在東部邊境城市加拉茨一棟公寓大樓，引發火災。（美聯社）

英國BBC報導，羅馬尼亞國防部 指出，一架俄羅斯 無人機29日凌晨在東部靠近烏克蘭邊境的加拉茨（Galati）一棟公寓大樓墜毀，造成火災並導致2人受到擦傷。羅馬尼亞有3個縣發布空襲警報，F-16戰機緊急升空。

羅馬尼亞緊急狀況總監察局表示，無人機搭載的所有爆裂物已經引爆，進而引起公寓大樓火災。他們表示，有2人受到擦傷，已經接受治療，約70人因公寓大樓火災被疏散，火勢已撲滅。

羅馬尼亞外交部描述這起事件是「俄羅斯聯邦嚴重且不負責任的升級行為」。羅馬尼亞總統達恩表示，這是自俄烏戰爭開打以來，影響羅馬尼亞領土「最嚴重」的一起事件。他在社群媒體X寫道：「我以最堅定的態度聲明，這起事件的全部責任都在俄羅斯聯邦。」

羅馬尼亞偵測到領空內有無人機闖入後，2架F-16戰機緊急升空。但達恩表示，當下沒有在不進一步危及平民安全的情況下擊落目標的適當條件。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，「俄國 的侵略戰爭又越過一條底線，歐盟與羅馬尼亞及其人民團結一致。」

北約秘書長呂特則譴責，「俄國的魯莽行為對我們所有人而言都是危險」，並稱已向羅馬尼亞總統達恩保證，北約「準備好保衛盟國的每一寸領土」。

BBC指出，這並非俄國無人機首度闖入身為北約（NATO）成員國的羅馬尼亞，但這是羅馬尼亞首度有人因此受傷。俄國尚未評論此事。