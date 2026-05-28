瑞典捐贈烏克蘭16架獅鷲戰機 提升空防能力

瑞典獅鷲戰機（Jas 39 Gripen）。(路透)

瑞典 總理克里斯特森與烏克蘭 總統澤倫斯基 今天在瑞典簽署強化國防合作協議。克里斯特森表示，瑞典將捐贈16架獅鷲C/D型戰機給烏克蘭，飛行員的訓練也早已開始，獅鷲戰機的加入將大大提升烏克蘭空防能力，且可能改變戰爭局勢。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天到訪瑞典，在烏普薩拉（Uppsala）空軍聯隊基地（F16）與克里斯特森（Ulf Kristersson）簽署強化國防合作協議，也召開共同記者會，宣布兩國將進一步加強國防合作。

中央社遠距參與記者會，克里斯特森在會中表示，上次澤倫斯基訪問瑞典，在林雪坪（Linköping）的空軍基地兩國簽下合作意向書，宣告兩國展開長久合作關係。他說，有些人不相信當時簽下的合作意向會成真，今天這個合作將邁向下一步。

他表示，烏克蘭曾表示，獅鷲戰機是目前最需要的防空武器，烏克蘭將向瑞典購買20架新型獅鷲E/F型戰機（Jas 39 Gripen E/F），預計2030年能交出第一架。

克里斯特森接著表示，為了支援烏克蘭現在的需求，瑞典將捐贈16架現有的獅鷲C/D型戰機，若一切相關作業順利，最早能將戰機在明年初就送到烏克蘭。他說，這將會大大提升烏克蘭的空中防禦能力，支持烏克蘭就是保衛瑞典與歐洲，這是瑞典政府的重要任務。

克里斯特森表示，除了戰機之外，飛行員的訓練、維修等技術也包括在對烏克蘭的支援內。

他說，在最近的拜訪中見到烏克蘭測試飛行員實際操作獅鷲戰鬥機，飛行員表示，這會是改變烏克蘭防空戰力的關鍵。

澤倫斯基表示對瑞典的感謝，他說烏克蘭需要獅鷲戰機，將會逐步買下意向合作中提及的150架，他表示，獅鷲戰機將會配置射程更遠的「流星空對空飛彈」（Meteor）。

被現場記者問及是否擔心俄羅斯對瑞典的反應，克里斯特森表示，俄羅斯對協助烏克蘭的國家有何反應已眾所皆知，他說，這個區域的所有國家對於俄羅斯的反應例如影子艦隊、複合戰等手段都已有所準備，不會因為這次合作有所改變。

軍事分析家艾夫文（Jörgen Elfving）接受「瑞典日報」（SvD）訪問，他表示，俄方可能會把瑞典定位成積極參與烏克蘭戰爭的國家。

艾夫文認為，就算烏克蘭拿到獅鷲戰機，也無法馬上運作，訓練飛行員與技術人員，甚至基地組織都需要時間，但他認為，依照烏克蘭目前的空軍戰力來看，獅鷲戰機的確是遠比F16戰機更簡單更穩健的選擇。他說，將獅鷲部署在烏克蘭各地就已經能增加俄羅斯攻擊的困難。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）今年5月初拜訪瑞典時表示，獅鷲戰機會是改變戰局的關鍵（Game changer）。