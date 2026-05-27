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俄警告外國使團撤離基輔 歐盟召見俄臨時代辦

中央社布魯塞爾26日專電
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俄羅斯近日向西方國家發出警告，要求撤離其在基輔的外交使團，並揚言將發動更多攻擊。...
俄羅斯近日向西方國家發出警告，要求撤離其在基輔的外交使團，並揚言將發動更多攻擊。圖為27日在基輔，一名男子站在一家被毀商店前。(路透)

俄羅斯近日向西方國家發出警告，要求撤離其在基輔的外交使團，並揚言將發動更多攻擊。歐盟今天表示，已經召見俄羅斯臨時代辦表達歐盟的立場，並稱違反國際人道行為者都將被追究責任。

歐盟外交政策發言人希普（Anitta Hipper）26日在例行記者會中，對於俄羅斯相關發言的問題做出回應。

希普說，俄羅斯發出這些威脅，只是企圖製造恐慌，想在烏克蘭及其他地方散播恐懼並孤立對手，但歐盟的訊息很明確，俄羅斯的這種手段不會得逞，歐盟將會繼續維持在基輔進駐與運作。

她表示，俄羅斯在戰場上節節敗退，因此回過頭來威脅平民與民用基礎設施。

希普強調，歐盟在當地的代表團及平民任務總部，也都在這些襲擊中遭到波及。歐盟重申，任何針對平民和非軍事目標的蓄意攻擊，皆已構成戰爭罪。

同時，歐盟也採行外交手段表達立場。

希普說，這類嚴重違反國際人道法規行為的指揮官、加害者及幫凶，都將被追究責任。歐盟已經召見了俄羅斯臨時代辦，並向其傳達歐盟的立場。

希普表示，這樣的情形再次證明，俄羅斯對任何和平進程絕對毫無興趣，並且完全無視所有為和平所做的努力。歐盟將繼續向烏克蘭提供急需的防空系統及進一步的財政支持。

她補充說明，接下來幾天，歐盟各國外長將在賽普勒斯舉行非正式外交事務委員會會議，將會再度商討如何加大對俄羅斯的國際壓力。

歐盟 俄羅斯 烏克蘭

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