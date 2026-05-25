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俄「末日武器」轟烏克蘭創最大規模空襲 疑「榛樹」飛彈畫面曝光

編譯盧思綸／即時報導
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俄軍24日發射逾百架無人機和飛彈猛轟基輔及周邊地區。烏克蘭空軍表示，畫面中飛行的...
俄軍24日發射逾百架無人機和飛彈猛轟基輔及周邊地區。烏克蘭空軍表示，畫面中飛行的俄軍飛彈疑似為極音速彈道飛彈「榛樹」。(路透)

紐約時報報導，俄羅斯24日發射逾百架無人機和飛彈猛轟烏克蘭首都基輔及周邊地區，包括發射1枚可搭載核彈頭的極音速彈道飛彈「榛樹」（Oreshnik），造成4人喪生、約百人受傷，是俄烏開戰以來最大規模的空襲之一。有分析認為，這是俄方在烏克蘭戰場受挫之際展示核力量，同時趁伊朗戰爭消耗大量彈道飛彈防禦武器、全球供應吃緊之際，進一步削弱烏克蘭防空能力。

路透指出，俄軍發射約90枚巡弋與彈道飛彈，以及600架無人機。初步數據顯示，已有55枚飛彈、549架無人機被攔截，19枚飛彈未擊中目標；仍有16枚飛彈與51架無人機命中，波及54處地點。

紐時根據烏軍數據建立的資料庫顯示，這是俄軍自2024年12月以來最大規模空襲之一，顯示俄方似乎試圖以大量飛彈突破烏克蘭的愛國者飛彈防空系統。

爆炸聲持續數小時，造成基輔約40處地點受損，包括地鐵入口、車諾比博物館，以及獨立廣場附近區域。農民市集與購物中心也被大火燒成大片廢墟，現場仍冒出濃煙。

其中，俄軍第三度發射的榛樹彈道飛彈，落入距離基輔約64公里的比拉撤華（Bila Tserkva）。此舉被視為展示核武軍力。俄方2024年曾發射一次榛樹，今年1月又使用一次。

烏克蘭軍方已公布可能為榛樹中程飛彈劃過烏克蘭夜空的照片；社群也流傳飛彈擊中地面目標的影片，可見夜空瞬間被強光照亮，隨後地面爆炸起火，大片濃煙直竄天際。

榛樹飛彈帶有核武威懾意味，這次發射被視為俄方在戰場受挫之際，用來展示力量的政治工具。俄方去年秋天曾向川普政府談判代表宣稱，將在數月內奪下烏東整個頓巴斯地區；但隨著無人機戰爭發展讓戰局轉向有利烏克蘭，俄軍推進已陷入停滯。

榛樹飛彈飛行速度據稱超過音速的10倍，在飛行途中會釋放多枚彈頭，沿陡峭軌跡高速下墜，使美製愛國者防空系統難以攔截。

俄方反覆使用這類來自核武庫的「末日武器」，使核威脅逐漸常態化。

這波攻擊也顯示，俄方可能正趁伊朗戰爭消耗大量彈道飛彈防禦武器、全球供應吃緊之際，試圖進一步削弱烏克蘭防空能力。

基輔一處貿易中心24日遭俄羅斯攻擊陷入大火。(美聯社)
基輔一處貿易中心24日遭俄羅斯攻擊陷入大火。(美聯社)

烏克蘭 俄羅斯 彈道飛彈

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