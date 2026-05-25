俄狂炸基輔報復烏夜襲校舍 射具核能力榛樹飛彈

俄羅斯 國防部24日證實，為了報復烏克蘭 對俄國 平民設施的攻擊，23日深夜以4種飛彈和無人機發動大規模反擊，包括發射可攜帶核彈頭的榛樹（Oreshnik）極音速飛彈。此次行動造成最少4人死亡、83人受傷

中央社引述法新社報導，俄羅斯國防部透過聲明表示，為回應烏克蘭對俄國境內民用基礎設施的攻擊，俄軍使用「榛樹彈道飛彈、伊斯坎德（Iskander）空射彈道飛彈、匕首（Kinzhal）極音速空射彈道導彈、鋯石（Zircon）巡弋飛彈及多架無人機執行大規模打擊」。

路透報導，根據俄羅斯通訊社國際傳真社引述俄國國防部的說法，這波打擊鎖定烏克蘭的軍事指揮設施、空軍基地及其他軍工事業，且全數擊中目標。

烏克蘭總統澤連斯基同日在社媒發文表示，自24日凌晨起，烏克蘭救援部門及相關應急部門已在各地受襲區域全面開展處置工作。本輪俄軍襲擊已造成至少83人受傷，另有人員遇難。

澤連斯基表示，本次俄軍襲擊規模空前。俄方共計發射90枚各型導彈，其中包含36枚彈道導彈，同時投入600架無人機協同參與打擊。烏方坦言，並非所有來襲彈道導彈均被防空系統成功攔截。此次襲擊中，基輔遭打擊頻次最多，是俄軍此輪大規模空襲的核心目標。

據澤連斯基說，俄軍導彈精準擊中當地供水基礎設施，同時造成多處市場起火損毀、數十棟居民住宅及多所普通學校建築受損。

空襲導火線可追溯至上周五，俄指烏軍向俄方占領的盧甘斯克州斯塔羅比爾斯克（Starobilsk）一所學校的教學樓和學生宿舍發動無人機襲擊，當時建築內共有86名年齡在14至18歲之間的青少年。俄方聲稱事件造成最少18人死亡、42人受傷。烏克蘭否認以平民為目標，稱打擊的是當地俄軍無人機部隊。