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波羅的海3國總統聯合聲明 譴責俄羅斯假訊息

中央社維爾紐斯22日專電
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愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis，右）、拉脫維亞總統林克維奇斯（Edga...
愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis，右）、拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs，中）與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda，左）。(路透)

波羅的海3國總統21日發表聯合聲明，譴責來自俄羅斯與白俄羅斯方向的無人機侵犯領空行為，並指控俄羅斯持續對相關國家發動假訊息攻勢，企圖誤導國際社會。

愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）、拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在聲明中指出，近期波羅的海空域發生多起無人飛行器自俄羅斯與白俄羅斯方向進入愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛領空事件，不僅侵犯3國主權，也衝擊北大西洋公約組織（NATO）東翼與歐洲聯盟外部邊界安全。

聲明中強調，對此類侵犯行為予以強烈譴責，並嚴正駁斥俄羅斯針對波羅的海國家的不實資訊宣傳。聲明指出，作為北約成員國，3國從未允許其領土或空域被用於對俄羅斯目標發動無人機攻擊。

此外，3國也譴責俄羅斯日前在聯合國安全理事會會議上對拉脫維亞發出的威脅，認為俄方透過捏造指控，試圖轉移國際社會對其入侵烏克蘭戰爭的關注。

據聯合國網站會議紀錄，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）19日稱烏克蘭計畫從波羅的海國家領土發射無人機，並表示烏克蘭無人機部隊已部署至拉脫維亞。他並在會議上說：「拉脫維亞決策中心的座標眾所周知，加入北約並不能保護你們免受報復」。

3國總統聲明重申，波羅的海3國將持續與烏克蘭站在同一陣線，並支持其依據「聯合國憲章」第51條行使自衛權。

在安全政策方面，3國強調對北約集體防禦機制及跨大西洋合作的信心，並表示將持續加強防空能力與邊境防衛。聲明並指出，強化北約東翼防禦仍為當務之急，應逐步從空域巡邏任務轉向更具實質防衛能力的防空任務。

根據聲明，3國總統再次呼籲俄羅斯立即停止對烏克蘭的侵略行動，並無條件停火，作為邁向公正且持久和平的第一步。

俄羅斯 立陶宛 北大西洋公約組織

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