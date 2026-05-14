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俄開戰來最大規模空中攻擊 逾1500架無人機襲烏

中央社基輔14日綜合外電報導
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俄羅斯在過去兩天內對烏克蘭發動了自開戰以來最大規模的空中攻擊，以數以百計架無人機...
俄羅斯在過去兩天內對烏克蘭發動了自開戰以來最大規模的空中攻擊，以數以百計架無人機狂轟首都基輔及其他城市。圖為一名男孩14日走過基輔一處商業中心遭到俄軍空襲的現場。歐新社

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯在過去兩天內對烏克蘭發動了自開戰以來最大規模的空中攻擊，以數以百計架無人機狂轟首都基輔及其他城市。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，自昨天開始，俄羅斯已發射了1567架無人機。官員指出，這兩天內至少有15名平民喪生。

他表示，莫斯科在夜間發射了超過670架攻擊無人機和56枚飛彈。空軍表示，防空部隊擊落了其中41枚飛彈和652架無人機。

澤倫斯基說：「這絕對不是那些認為戰爭即將結束的人會做出的行為。」

他強調：「合作夥伴不對這次襲擊保持沉默至關重要，持續支持保護我們的空域也同樣重要。」

法新社駐基輔的記者聽到防空警報響徹整座城市，隨後數小時震耳欲聾的爆炸聲和天空中的閃光，讓基輔居民紛紛跑向地鐵站避難。

仍穿著睡衣、襯衫上沾有血跡的基輔居民安德烈（Andriy）在一棟倒塌的蘇聯時期住宅大樓附近告訴法新社：「一切都在燃燒。人們在尖叫…人們在大喊。」

基輔至少有9人喪生，包括一名12歲女童。官員表示，昨天白天一場針對烏克蘭西部的攻擊造成6人喪生。

俄羅斯於2022年2月開始全面入侵烏克蘭。這場戰爭已造成數十萬人喪命，並摧毀烏克蘭大片地區。儘管有美國支持的和平推動，戰爭仍在持續，不過莫斯科今年的戰場推進已經停滯。

莫斯科並未立即對今天的攻擊發表評論。

澤倫斯基表示，基輔是夜間空襲的主要目標，並補充說基輔及基輔州有20個地點受損。官員表示，約有40人受傷，其中包括兩名兒童。

數十名緊急救援人員正在一棟遭俄羅斯無人機襲擊的9層樓住宅建築現場切割混凝土，這棟建築的整個部分已被摧毀。

澤倫斯基表示，在救援人員清理廢墟時，仍有近20人下落不明。

澤倫斯基 俄羅斯 烏克蘭

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