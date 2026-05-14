俄軍無人機猛攻釀6死 攻擊點近北約邊境多國齊譴責

俄羅斯14日對烏克蘭西部發動大規模日間無人機攻擊。圖為在基輔，救援人員正在清理一處嚴重受損房屋。(美聯社)

俄羅斯 今天對烏克蘭 西部發動大規模日間無人機攻擊，目標直指關鍵基礎設施，造成至少6人死亡，由於多處攻擊點緊鄰北約邊境，引發多國譴責，波蘭更緊急出動戰機攔截應對。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）目前正在羅馬尼亞參加安全會議，他透過通訊軟體Telegram發文表示，俄軍自午夜起已出動至少800架無人機，且攻擊目標刻意鎖定與北約國家接壤的地區，這波攻擊一直持續到入夜，目前更已部署飛彈進行攻擊。

匈牙利新任政府嚴厲譴責俄軍對烏克蘭境內的匈牙利裔社區發動空襲，並將召見俄羅斯大使。

匈牙利過去曾多次封鎖對烏援助，並阻撓烏克蘭加入歐洲聯盟（EU），但前一任政府日前在選舉中落選，如今新任總理馬札爾（Peter Magyar）主導的政府更傾向歐洲主流立場。

波蘭軍方表示，在波羅的海（Baltic Sea）國際空域攔截到一架俄羅斯偵察機，「這架偵察機在國際空域飛行時未提出飛行計畫，並關閉應答機」，此舉為挑釁行為且具潛在威脅，所幸未侵犯波蘭領空，已派戰機預防性升空。

斯洛伐克以安全為由，暫時關閉與烏克蘭接壤的邊境口岸。

多次譴責俄羅斯入侵烏克蘭的摩爾多瓦國防部表示，一架無人機闖入該國領空後飛行約300公里，隨後從雷達上消失。摩爾多瓦外交部表示，這次侵入已「對我國公民構成威脅」。

俄烏經美國斡旋的3天停火已於11日結束，這是俄軍在停火結束後，首度發動如此大規模的無人機攻勢。據烏軍統計，在長達1200公里的前線上，24小時內共記錄187次衝突，俄軍出動55次空襲及178枚導引炸彈。

澤倫斯基指出，俄軍這次跨越多個地區的攻擊，已造成6人死亡、數十人受傷，「美國總統訪問中國之際，俄羅斯對烏克蘭發動這場時間最長、規模最大的襲擊，這絕非巧合」。