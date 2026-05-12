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基輔遭無人機攻擊 澤倫斯基：俄羅斯無意結束戰爭

中央社基輔12日綜合外電報導
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12日在烏克蘭基輔，一架俄羅斯無人機遭到攔截，在城市上空發生爆炸。(路透)
12日在烏克蘭基輔，一架俄羅斯無人機遭到攔截，在城市上空發生爆炸。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在例行視訊演說中表示，俄羅斯毫無意願結束這場已持續逾4年的戰爭，基輔正準備迎接新一波攻擊。

路透報導，澤倫斯基發表上述言論之際，美國斡旋的停火協議正畫下句點，雙方均指控對方違反協議。

澤倫斯基在演說中表示：「前線並不平靜，戰鬥仍在持續」，「俄羅斯沒有想要結束這場戰爭。我們很遺憾地正為新一波攻擊作準備。和平必須到來，這正是我們努力的目標。」

烏克蘭與俄羅斯均稱在漫長的前線交火，雙方互相指控對方發起無人機攻擊與砲擊。

法新社報導，烏克蘭當局表示，在為期3天的停火協議到期後，基輔今天遭到俄羅斯無人機攻擊。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在Telegram上指出，「敵方無人機目前在基輔上空。警報解除前請注意安全。」

這是自8日停火協議生效以來，基輔首次響起警報。

烏克蘭與俄羅斯8日同意自9日至11日停火，這是俄羅斯2022年全面攻擊烏克蘭之後，由美國總統川普所主導的和平進程一環。

普亭9日在「勝利日」紀念活動後表示，他認為戰爭「即將結束」，並稱願意就歐洲新的安全規畫展開談判。他屬意德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）擔任對談人選。

然而，歐洲外長昨天在布魯塞爾集會，拒絕普亭有關施若德的建議，否定施若德將扮演的任何角色。施若德曾任職俄羅斯國有企業，並與普亭培養出密切的私人關係。

俄羅斯國家通訊社先前報導，俄羅斯國防部表示，自停火開始以來，已記錄烏克蘭共2萬3802次違規，俄軍對烏克蘭的攻擊已予以相對回應。

烏克蘭總參謀部昨天報告指出，過去24小時內，前線共記錄180次衝突。俄軍對烏克蘭陣地發動38波新的進攻，邊境地區也持續出現砲擊。

烏克蘭各地方首長稍早表示，東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）與南部的赫松（Kherson），至少有3人遇難。

12日在烏克蘭基輔，一架被攔截的俄羅斯無人機的碎片落在一棟高層住宅樓的屋頂上，現...
12日在烏克蘭基輔，一架被攔截的俄羅斯無人機的碎片落在一棟高層住宅樓的屋頂上，現場濃煙滾滾。(歐新社)

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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