烏克蘭無人機外交大突破 20國有意簽合作協議

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）11日表示，烏克蘭的無人機技術已成為外交突破的關鍵，近20個國家有意與烏克蘭簽署無人機協議，目前已有四項協議完成簽署。

路透報導，自今年2月底美伊戰爭爆發以來，澤倫斯基善用烏克蘭在無人機作戰方面的專業能力，在訪問中東與歐洲期間敲定一連串外交合作。

據報導，澤倫斯基希望他的無人機外交能協助烏克蘭與中東國家達成能源供應協議，並為烏克蘭農產品開拓市場。

澤倫斯基11日在社群媒體X發文指出：「目前有近20國涉及各種合作階段，已有四項協議完成簽署，首批相關合約正擬定中。」

烏克蘭繼3月底與沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國建立長期安全夥伴關係後，4月又分別與德國、挪威及荷蘭簽署國防與無人機協議。

此外，烏克蘭上月也與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）簽署國防與能源協議。

澤倫斯基還在貼文中表示，烏克蘭將在無人機協議架構下，與世界另一個地區展開安全合作。但他未具體說明是哪個地區。

此外，中央社引述法新社報導，在兩架烏克蘭無人機7日闖入領空並且擊中儲油設施後，拉脫維亞國防部長斯普魯茲於10日辭職。

斯普魯茲（Adris Spruds）是在總理希林娜（Evika Silina）要求下作出辭職決定。希林娜在社群平台X上表示，斯普魯茲已經「失去她和社會大眾的信任」。

希林娜指出，反無人機系統對7日的入侵事件反應不夠迅速。

她寫道：「本周發生的無人機事件清楚顯示國防領域的政治領導層未能兌現確保我國領空安全的承諾。」

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）表示，無人機飛入拉脫維亞是因「俄羅斯電子戰」所致。拉脫維亞和立陶宛呼籲北約加強空防能力。

希林娜表示，陸軍上校梅爾尼斯（Raivis Melnis）將接任國防部長一職。