烏克蘭無人機擊中距克宮10公里高樓 俄襲烏東釀4死

一架無人機4日襲擊莫斯科電影製片廠街（Mosfilmovskaya）所在區域的一棟建築物。美聯社

俄羅斯 首都莫斯科的市長索比亞寧表示，莫斯科一處高檔社區的住宅大樓昨夜至今晨被一架烏克蘭 無人機擊中。烏方今天另表示，俄軍發射飛彈攻擊烏國東部，造成4死18傷。

法新社報導，戒備森嚴的莫斯科昨夜罕見遇襲，距離5月9日俄羅斯盛大的勝利日年度閱兵只剩下幾天。今年的閱兵因烏克蘭空襲威脅加劇，將不會展示軍事裝備。

根據索比亞寧（Sergei Sobyanin）的說法，一架無人機落入莫斯科電影製片廠街（Mosfilmovskaya）所在區域的一棟建築物，無人員傷亡。該區域為緊鄰莫斯科電影製片廠的高檔地段，距離克里姆林宮約10公里。

國營電視台俄羅斯-1頻道（Rossiya-1）公布的影像顯示，一棟公寓內牆壁倒塌、房門毀壞。

另一方面，烏克蘭當局今天表示，俄羅斯發射一枚飛彈攻擊烏國東部城鎮，造成4人死亡、18人受傷。

烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）的州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，這次攻擊鎖定的是米里法鎮（Merefa），死者為兩男兩女，均已成年。

俄羅斯全面攻擊烏克蘭的戰爭至今已逾4年，造成數千人喪生、數百萬人流離失所，期間烏克蘭也多次以無人機攻擊俄羅斯。

過去幾週，烏克蘭加強打擊煉油廠、港口與油庫等俄國石油基礎設施。不過，烏克蘭無人機很少能飛抵受多個防空系統保護的莫斯科。