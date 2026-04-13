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俄烏東正教復活節停火名存實亡 互斥違規…但如約換囚

編譯中心／綜合12日電
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烏克蘭當局表示，復活節前夕與俄羅斯交換戰俘行動的一部分，共有182名烏克蘭人11...
烏克蘭當局表示，復活節前夕與俄羅斯交換戰俘行動的一部分，共有182名烏克蘭人11日返回家園。圖為一名獲釋士兵在烏克蘭北部被送往醫院接受治療。（新華社）

烏克蘭與俄羅斯在東正教復活節（Orthodox Easter）前夕成最新一輪大規模戰俘交換，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布，共有175名士兵及7名平民成功返回烏克蘭，俄羅斯國防部也證實以175名俄兵換取烏方戰俘。但同時烏克蘭軍方也指控俄羅斯多次違反為東正教復活節而實施的停火，11日出現近470起違規事件，包括空襲、無人機攻擊與砲擊。

此次交換行動在東正教復活節（12日）前夕進行，被視為重要的善意姿態。澤倫斯基指出，返國人員中包含在慘烈的馬立波戰役中被俘的士兵，以及在基輔州的車諾比等核電廠被俘的人員。烏克蘭監察員盧比涅茨（Dmytro Lubinets）透露，返回的士兵普遍健康狀況不佳，許多人身上帶有傷勢，並承受著嚴重的心理困擾，亟需醫療與心理支持。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）9日下令停火，距烏克蘭總統澤倫斯基首次提議已超過一周。根據克里姆林宮，這次停火預計持續32小時，從當地時間11日下午4時至12日午夜結束。

然而到11日晚間，烏克蘭軍方在臉書（Facebook）發文表示，已發生469起停火違規事件，包括22次敵方攻擊行動、153次砲擊、19次無人機襲擊，以及275次「第一人稱視角」（FPV）無人機攻擊。

烏軍指出，光是在11日，俄方就發動57次空襲、投下182枚導引炸彈，並部署3928架無人機，對「人口聚集區與烏軍陣地」進行2454次砲擊。

在與烏克蘭接壤的俄羅斯庫斯克（Kursk）地區，州長金希提恩（Alexander Khinshtein）也指控烏克蘭違反停火，稱一架無人機襲擊勒戈夫鎮（Lgov）一座加油站，造成三人受傷，包括一名嬰兒。

澤倫斯基11日晚在演說中呼籲延長停火。他說：「我們已向俄羅斯提出建議。如果俄羅斯再次選擇戰爭而非和平，將再次向世界及美國展現，誰真正想要的是什麼。」位於俄羅斯邊境附近、長期遭受攻擊的哈爾科夫（Kharkiv）居民對停火態度保留。

俄烏在去年東正教復活節也曾短暫停火，但同樣互控對方數百次違規。

儘管停火期間局勢緊張，雙方11日仍各自交換175名戰俘。此外，雙方還交換14名平民，各7人。

由美國主導、旨在結束這場戰爭的談判，近幾周因中東戰事而陷入停滯。然而在伊朗戰爭之前，烏克蘭和平談判進展也相當緩慢，主因是領土問題分歧。目前，俄羅斯控制烏克蘭超過19%領土，大部分是在戰爭初期的數周內奪取。

普亭 國防部 烏克蘭

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