俄1原因宣布與烏克蘭暫停火32小時 傳特使赴美會談

圖為俄烏雙方在去年進行遺體交換，身穿防護衣的專業人員搬運據稱為陣亡士兵的遺體。(路透資料照)

俄羅斯 克里姆林9日表示，總統普亭宣布在東正教復活節 期間，對烏克蘭 暫停交火32小時。另外，據悉俄國特使德米崔耶夫目前人在美國，與美方討論烏克蘭和平協議及美俄經濟合作事宜。此次訪問正值美國即將決定是否延長對俄羅斯石油的制裁豁免，該豁免將於11日到期，可能也是討論議題之一。

中央社引述法新社報導，克宮聲明指出，根據最高統帥普亭的決定，因應即將到來的東正教復活節慶典，「宣布自4月11日16時（格林威治時間13時）起開始停火，至2026年4月12日當日結束止。」克里姆林宮強調，這項安排屬於節日期間的人道性措施。

烏方之前也提議暫停敵對行動。據報導，俄羅斯2022年2月下旬全面入侵烏克蘭，戰爭已持續4年。由於烏克蘭方面先前也曾提出暫時中止敵對行動的構想，外界普遍認為，這次克里姆林宮宣布停火，可能為俄烏雙方後續接觸創造較和緩的氣氛，但實際效果仍有待觀察。

媒體報導，俄羅斯國防部長貝洛索夫已指示總參謀長格拉西莫夫，暫停期間所有軍事行動，但仍做好因應敵方挑釁、侵略的行為。

對此，澤倫斯基則回應，烏克蘭早已提議今年要在復活節期間停火，強調民眾需要一個「沒有威脅、真正走向和平的復活節」，提醒即使復活節結束，俄羅斯仍可以選擇不再發動新攻勢。

另據莫斯科談判代表團一名俄方消息人士透露，俄羅斯已將1000名烏克蘭士兵的遺骸移交給烏方，基輔則歸還41具俄軍遺體作為交換。俄烏雙方定期交換陣亡士兵的遺骸，這是少數仍維持合作的領域之一。

俄羅斯國營影音媒體Ruptly上傳的影片顯示，身穿白色連身工作服、戴著藍色手套的人員，正將白色屍袋從一輛卡車後方搬運到另一輛車上。影片中還可以看到制服上印有紅十字標誌的觀察員在場。

烏克蘭方面目前尚未對此置評，也未證實這次交換。

紅十字會上個月表示，目前每月協助雙方交換約1000具遺體，但仍有「成千上萬」死者的身分尚未確認。