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范斯稱俄烏衝突難解 批歐洲領袖努力不足

中央社布達佩斯8日綜合外電報導
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美副總統范斯（右）7日和匈牙利總理奧班（Viktor Orban，左）在布達佩斯...
美副總統范斯（右）7日和匈牙利總理奧班（Viktor Orban，左）在布達佩斯MTK體育公園舉行的友誼日活動上同台亮相。路透

目前正在匈牙利訪問的美國副總統范斯，今天抨擊歐洲領袖在結束烏克蘭衝突方面努力不足，並稱這場戰爭是目前「最難解決」的難題。

法新社報導，基輔當局今天呼籲美國應向俄羅斯施壓以結束侵略行動，並稱華府與德黑蘭達成的協議，展現了美方「果斷行動」的成就。

美國副總統范斯（JD Vance）表示：「我們對歐洲許多政治領導人感到失望，因為他們似乎對解決這場衝突不感興趣。」

范斯指出，解決俄烏衝突的努力已取得「顯著進展」，但這仍是「最難解決的戰爭」。他透露：「我們已收到烏克蘭與俄羅斯提交的文件。我們成功讓雙方陳述立場，隨著時間推移，雙方的立場已越來越接近。」

他補充說：「這就是我們取得進展的原因。顯然還沒有走到最後一步，但我對此相當樂觀，因為從根本上來說，這場戰爭已經變得毫無意義。」

范斯也讚揚匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。儘管俄羅斯侵略烏克蘭，奧班仍與莫斯科保持密切關係，與多數歐盟國家立場相左。奧班也被指控在匈牙利12日舉行國會大選之前，刻意煽動反烏克蘭情緒。

范斯昨天抵達匈牙利訪問，力挺在這次的國會大選，面臨執政16年來前所未有挑戰的奧班。

歐盟 華府 范斯

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