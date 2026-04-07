非洲成俄軍新徵兵地 烏俄暗戰…利比亞成新焦點

烏克蘭總統澤倫斯基 近期巡迴中東多國訪問，推銷經抗俄實戰認證的無人機戰力和安全合作倡議，凸顯從伊朗向侵烏俄軍提供攻擊無人機起，中東如何跟烏戰交織。惟烏戰外溢不止如此，非洲也開始成為烏俄新角力場，俄軍加緊從非洲招募傭兵赴烏作戰，烏軍則開始派出精兵到非洲，既要限制俄羅斯 在非洲的布局，也以此為據點阻擋俄方能源運送，與利比亞的合作便是最新例子。

明報引述法國國際廣播電台（RFI）日前發表的調查報道指出，烏克蘭已派出逾200名軍官和專家進駐利比亞，利用無人艇攻擊俄羅斯船舶，包括上月初在地中海炸沉俄羅斯天然氣貨輪「Arktik Metagaz」號，俄方事發後指控是烏克蘭和英國安全部門所為，但烏方未有回應。

RFI指烏克蘭去年10月跟利比亞簽訂駐軍協議，進駐該國三個設施，包括首都的黎波里以北約50公里的沿岸城市扎維耶（Zawiya）一處基地，可用於施放空中及水面無人機；去年12月也有另一宗疑似烏軍從利比亞放無人艇攻擊地中海俄國 「影子船隊」貨輪的事件。

俄羅斯早就把眼光放到非洲，包括以威逼利誘等手段募取非洲外勞為傭兵。烏克蘭外長去年11月宣稱，當時最少有1436名來自非洲36國的人正在前線為俄軍作戰，總部設於瑞士的非牟利研究團隊INPACT分析外洩的俄軍文件，指這些非洲傭兵平均入伍六個月便會戰死。

俄羅斯跟非洲國家的密切關係，除了繼承自蘇聯時期的反西方殖民主義意識形態外，「瓦格納集團」等俄國傭兵組織2017年起跟非洲多國領導層建立緊密關係，包括在2023年蘇丹內戰中支持反政府民兵「快速支援部隊」（RSF），同年8月，烏克蘭派出近100名特種部隊支援蘇丹政府軍，打響阻截俄羅斯非洲布局的頭炮。惟另有分析關注，烏克蘭的「跨區」動作會否影響其爭取「全球南方」國家支持的成效。

此外，中央社引述路透報導，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基5日指出，自今年1月底以來，烏軍已收復東南部與東部前線480平方公里領土，總計12處定居點。

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（Robert Brovdi）指出，烏軍夜間擊中俄羅斯諾沃羅西斯克港（Port of Novorossiysk）一艘俄軍戰艦，並對黑海克里米亞被占領區附近的一座鑽井平台發動攻擊。