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德軍工巨頭指烏無人機如「主婦拼樂高」 學者批傲慢

編譯中心／綜合30日電
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德國軍工巨頭萊茵金屬執行長形容烏克蘭無人機「像家庭主婦在廚房玩樂高」，引發熱議；...
德國軍工巨頭萊茵金屬執行長形容烏克蘭無人機「像家庭主婦在廚房玩樂高」，引發熱議；圖為烏克蘭無人機操作員在巴赫姆特前線操作無人機。(美聯社)

德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）執行長派培格（Armin Papperger）接受美國雜誌大西洋月刊（The Atlantic）訪問，形容烏克蘭無人機「像家庭主婦在廚房玩樂高，不是一種創新」，引發輿論熱議。學者指出，相關言論反映部分歐洲對新興技術的低估。

當記者詢問這對萊茵金屬商業模式的意義時，派培格反問「誰是烏克蘭最大的無人機生產商？」並稱相關產品多由「家庭主婦在廚房用3D列印製作零件」，直言烏克蘭無人機不是創新，相關言論隨報導刊出後，在社群媒體迅速發酵。

澤倫斯基顧問卡梅辛（Alexander Kamyshin）在社群平台X反駁指出，烏克蘭無人機已摧毀超過1萬1000輛俄羅斯坦克，同時強調烏克蘭女性在軍工系統中與男性並肩工作，值得尊敬。

網路上以「#LEGODrones」標籤擴散此話題，不少網友認為，派培格低估烏克蘭在無人機領域的實戰能力，質疑他對當前戰爭型態的理解。

柏林全球公共政策研究所（GPPi）共同創辦人班納（Thorsten Benner）批評，派培格的心態是一種「終將被反噬的傲慢」，並以德國汽車產業過去低估中國競爭為例，警告歐洲可能再次低估新興技術帶來的變化。

舒斯特指出，烏克蘭目前已成為民主國家中無人機產量最高的國家，且相關技術正吸引歐洲、亞洲與中東多國關注並尋求採購。報導並指出，烏克蘭無人機多由進口零件組裝，包括馬達、攝影機與晶片，其中大多數來自中國，且全球逾八成小型無人機由中國單一企業生產。

輿論發酵後，萊茵金屬29日在社群平台X發布聲明，表示對烏克蘭在有限資源下展現的創新能力與戰鬥意志令人敬佩，派培格本人則未回應相關批評。

萊茵金屬近年布局無人機與反無人機系統，並推出自殺式無人機等產品，但單價約6萬至8萬美元，與烏方以低成本、大量生產無人機的模式形成顯著差異。

3D列印 烏克蘭 無人機

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