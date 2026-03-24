俄飛彈無人機襲烏釀5死 摩爾多瓦連接歐盟輸電線中斷

烏克蘭南部的札波羅熱市，24日凌晨遭俄國無人機攻擊，一棟高樓住宅起火。圖為消防員在全力灌救。路透

烏克蘭 官員表示，俄羅斯 今天凌晨對國內多地發動近幾周來最大規模的飛彈及無人機攻擊，至少造成5人死亡、20餘人受傷，並癱瘓一條摩爾多瓦與歐盟 成員國羅馬尼亞之間的輸電線路。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及該國空軍表示，俄羅斯夜間共發動超過390架攻擊型無人機及34枚各類型飛彈，包括彈道飛彈、巡弋飛彈及空射導引飛彈。

烏克蘭空軍說，已攔截365架無人機及25枚飛彈。澤倫斯基在社群媒體上表示，全國各地正展開搜救行動，「（從俄羅斯空襲烏克蘭）這些數字清楚顯示，我們需要更多防護措施，以拯救民眾免受俄羅斯攻擊」。

路透報導，俄羅斯空襲烏克蘭多地，不僅造成房屋受損，並影響能源供應，包括摩爾多瓦與歐盟之間的一條輸電線路在內。

摩爾多瓦從鄰國羅馬尼亞進口電力，主要是通過一條穿越烏克蘭南部的電纜線輸送。

摩爾多瓦外交部長波普索伊（Mihai Popsoi）表示，連接羅馬尼亞和摩爾多瓦能源系統的伊薩克恰–武爾卡內斯蒂輸電線路（Isaccea–Vulcanesti power line）受到影響。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）說，摩爾多瓦與歐洲的關鍵輸電線路因這起夜間空襲而中斷。總理蒙特雅努（Alexandru Munteanu）則表示，將宣布能源領域進入緊急狀態。

在烏克蘭南部的札波羅熱市（Zaporizhzhia），法新社記者目睹遭俄軍攻擊的高樓住宅起火，窗戶與陽台全數被炸毀，濃厚的灰煙自建築物中不斷竄出。札波羅熱州長表示，「飛彈加上無人機的大規模襲擊」造成1人罹難、至少9人受傷。

在烏克蘭中部的波塔瓦州（Poltava），當地緊急救援單位指出，有2人喪生、12人受傷，其中包括一名5歲兒童，現已送入加護病房。

烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）一班列車的車廂遭無人機擊中，當地檢察官辦公室表示，一名61歲乘客「當場死亡」。

這起在黑夜發動的攻擊，正值烏克蘭擔憂隨著美國防空系統提供的防禦因中東戰爭而減少，烏克蘭將更難抵擋俄羅斯持續不斷的空襲。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）指控莫斯科「蓄意」以平民為攻擊目標。

為結束俄烏4年來的戰爭，莫斯科當局與基輔方面先前在美方斡旋下，已進行第3輪談判，但談判因中東戰事而受阻。

烏克蘭代表團上周末前往美國，試圖重啟談判進程，但未立即取得進展。