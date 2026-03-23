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澤倫斯基：重創俄前線攻勢 籲美結束莫斯科侵略

中央社／基輔22日電
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烏克蘭總統澤倫斯基（左）22日呼籲美國全力面對伊朗之餘，能持續致力結束俄羅斯侵略。圖為澤倫斯基2025年12月28日在佛州與美國總統川普見面。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基（左）22日呼籲美國全力面對伊朗之餘，能持續致力結束俄羅斯侵略。圖為澤倫斯基2025年12月28日在佛州與美國總統川普見面。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯試圖加強前線攻勢，但烏軍已讓對方蒙受重大損失。他同時呼籲美國全力面對伊朗之餘，能持續致力結束俄羅斯侵略。

法新社報導，澤倫斯基在與烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）會晤後於社群媒體表示：「本周，我們發現俄軍試圖利用較有利的天氣條件，加強他們的攻勢。」

澤倫斯基指出，「對俄軍而言，唯一實質結果就是損失增加。僅在七天內，就有超過8000名俄軍重傷或陣亡。」

數月以來，俄軍試圖在烏克蘭北部蘇米州（Sumy）建立「緩衝區」，並在邊境取得零星、局部突破。

今天稍早，俄羅斯國防部宣稱已控制蘇米州小村莊波塔皮夫卡（Potapivka），但澤倫斯基表示，俄軍在蘇米與哈爾科夫（Kharkiv）推進的部隊「正遭摧毀」。

另一方面，澤倫斯基今天亦表示，希望美國全力攻擊伊朗之餘，能持續致力結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。

他在晚間談話中表示：「顯然美方此刻主要關注圍繞在伊朗及當地局勢，但俄羅斯對烏克蘭發動的這場戰爭，同樣必須結束。」

川普日前再度批評澤倫斯基，指責這名烏克蘭領導人「必須完成協議」，並說俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已準備好這麼做。

根據華府智庫「戰爭研究所」（ISW）數據分析，俄軍2月的推進速度，在近兩年來最為緩慢。

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