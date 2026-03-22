我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯塞爾爆炸案10周年 悼念活動盼勿遺忘

全球調查揭：AI使用者最擔心「這個」問題 勝過失業焦慮

美國聚焦中東 澤倫斯基盼華府不忘致力結束俄烏戰爭

中央社／邁阿密22日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基希望美國能在全力攻擊伊朗同時，持續致力結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基希望美國能在全力攻擊伊朗同時，持續致力結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。（美聯社）

基輔和華府代表在佛羅里達州會面後，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，希望美國能在全力攻擊伊朗同時，持續致力結束俄羅斯對烏克蘭的侵略。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間談話中表示：「顯然美方此刻主要關注圍繞在伊朗以及該地區局勢上，但是俄羅斯對烏克蘭發動的這場戰爭同樣必須結束。」

他說：「世界上每個人都以同樣態度看待此事，我對美國社會明確支持烏克蘭實現正常、有尊嚴的和平深表感謝。」

澤倫斯基表示，會在烏克蘭代表團返國後向他們了解情況，期盼烏美雙方持續外交努力。

總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）在社群平台X上表示，雙方「聚焦於為烏克蘭定義出持久而且可靠安全架構的關鍵議題，以及區域內重要的人道工作」。

他刪除稍早一則貼文，內容提到雙方「在人道關鍵事項上取得突破」。

川普曾經承諾在14個月前重返白宮當天結束戰爭，並且一而再敦促烏克蘭向2022年2月發動侵略的俄羅斯作出讓步。

本月稍早川普再度批評澤倫斯基，表示這位烏克蘭領導人「必須完成協議」，並且說俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已經準備好這麼做。

川普展開外交斡旋同時，俄羅斯在烏東持續緩慢推進，蠶食烏克蘭領土。

白宮 伊朗 川普

上一則

以色列總參謀長：對黎巴嫩擴大推進地面攻勢

下一則

布魯塞爾爆炸案10周年 悼念活動盼勿遺忘

延伸閱讀

烏克蘭發動無人機攻勢 俄國軍方：攔截逾280架

烏克蘭發動無人機攻勢 俄國軍方：攔截逾280架
俄提停止協助伊朗換美放棄援烏 遭華府拒絕

俄提停止協助伊朗換美放棄援烏 遭華府拒絕
俄開交換條件「不幫伊朗換美不幫烏克蘭」 白宮特使拒絕

俄開交換條件「不幫伊朗換美不幫烏克蘭」 白宮特使拒絕
西恩潘缺席奧斯卡 烏用遭炸火車打造小金人致意

西恩潘缺席奧斯卡 烏用遭炸火車打造小金人致意

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排

省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排
容易生長又好吃 四種水果適合園藝新手在春天種植

容易生長又好吃 四種水果適合園藝新手在春天種植
伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上