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匈牙利阻撓援烏900億歐元貸款 歐盟領袖連番批評

中央社布魯塞爾19日專電
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匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。歐新社
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。歐新社

歐盟領袖峰會今天登場，歐盟援助烏克蘭900億歐元（約1043億美元）貸款的計畫將是重要議題之一。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）仍持反對立場，引來多位歐盟領袖批評，歐洲議會議長梅特索拉呼籲奧班應履行承諾。

歐盟領袖於去年12月達成協議，從2026至2027年間提供烏克蘭900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口。當時匈牙利選擇不加入這筆貸款的擔保機制，但同意不阻撓貸款。

隨後因為「友誼」（Druzhba）輸油管受損，匈牙利的態度轉為反對。當時匈牙利指控，烏克蘭蓄意延遲修復油管與供應石油。

據歐洲新聞台，奧班今天出席歐盟領袖峰會並接受媒體聯訪時重申，匈牙利的立場很簡單。一旦能拿到被封鎖的石油，就準備好支持烏克蘭。

多位出席會議的歐盟領袖都批評匈牙利不支持貸款一事。

梅特索拉（Roberta Metsola）表示，既然做出承諾，就必須貫徹，這是歐盟理事會（European Council）的精神，也是各機構之間誠信合作的體現。奧班應履行歐盟向烏克蘭提供900億歐元貸款的承諾。

報導提及，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）表示，奧班將烏克蘭問題當作選戰武器，這並非好事。奧班的行為背叛了歐盟夥伴，此刻必須找到解決方案以繼續推動援烏計畫；瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）稱，奧班阻撓一項已經達成的決議是「不可接受」的事，奧班這樣的做法可能是出於匈牙利國內的政治考量。

拉脫維亞總理西利尼亞（Evika Siliņa）則強調，烏克蘭確實迫切需要這900億歐元，歐盟不用為了遷就不願履行既定協議的人，而做出過多調整。

對於匈牙利的堅決立場，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，若貸款案最終破局，仍有「替代方案」可供選擇。她並呼籲各國領導人展現「政治勇氣」，在基輔於5月初面對資金枯竭前，突破目前的僵局。

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