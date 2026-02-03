北約秘書長呂特訪基輔 稱俄軍夜襲非認真尋求和平

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（左）3日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（右）舉行聯合記者會。美聯社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特今天抵達烏克蘭 首都基輔進行訪問，他在烏克蘭國會發表演說時指出，俄羅斯 稍早於夜間對烏發動大規模攻勢，顯示莫斯科並未認真尋求和平。

根據烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）及其他官員，俄羅斯夜間向烏克蘭發射70多枚飛彈及450架無人機，造成基輔逾千家戶斷暖。

法新社報導，呂特（Mark Rutte）在烏克蘭國會演講時說道：「俄羅斯昨晚那樣的襲擊，並未展現追求和平的認真態度。」

路透報導，呂特也談到要達成俄烏終戰和平協議，勢必得做出艱難抉擇。

他還提到，「烏克蘭優先需求清單」（PURL）武器採購計畫目前供應烏軍約9成的防空飛彈。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，根據烏克蘭總統府，呂特與澤倫斯基一同在基輔的獨立廣場（Maidan Nezalezhnosti）悼念陣亡烏軍將士，並敬獻追思蠟燭。

烏克蘭和俄羅斯準備本週召開另一輪會談，以終結俄軍全面侵略烏克蘭的戰爭。烏克蘭、美國及俄羅斯代表預定本月4日至5日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比會晤。

此外，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的發言人畢紐（Paula Pinho）今天宣布，俄烏戰爭本月將滿4年之際，范德賴恩也將訪問烏克蘭。

畢紐告訴記者：「這將再次展現歐盟對烏克蘭的支持，以及我們面對俄羅斯持續侵略行徑的決心與團結。」