烏美俄會談擬2/1重啟 克宮堅持基輔交出整個頓巴斯

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一再表示，除非烏克蘭願在和平協議中放棄整個頓巴斯（Donbas）地區，否則俄國將以武力奪取。美聯社

烏克蘭 、美國與俄羅斯 上周末在阿布達比召開三方會談後，俄國克里姆林宮今天重申，烏國讓渡整個頓巴斯領土對俄方仍是達成和平協議的根本前提。美方官員則透露，相關磋商預計2月1日重啟。

路透報導，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）一再表示，除非烏克蘭願在和平協議中放棄整個頓巴斯（Donbas）地區，否則俄國將以武力奪取。俄軍目前掌控頓巴斯地區約9成土地。

俄羅斯國營的塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說道：「這不是秘密，這是我們一貫的立場，也是我們總統的立場。作為安克拉治（Anchorage）方案的一部分，領土議題對俄方具有根本重要性。」

根據親近克里姆林宮的消息人士，所謂安克拉治方案，是俄方稱美國總統川普（Donald Trump）與普亭去年8月在阿拉斯加峰會達成的共識。

同一消息來源指出，這項提議設想烏克蘭將把整個頓巴斯讓給俄羅斯，並凍結東部跟南部其他現行前線，作為俄烏兩國日後達成任何和平協議的前提。

不過烏克蘭一再強調，不會交出俄羅斯未能在戰場上奪取的領土。

法新社報導，克里姆林宮今天也提到，美國斡旋下在阿拉伯聯合大公國舉行的三方會談展現「建設性精神」，但仍有「大量工作要做」。

烏美俄三國會談尚未達成協議，預計下周末召開更多磋商。根據一名美國官員的說法，在阿聯舉行的三方會談將於2月1日重啟。