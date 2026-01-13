聯合國：烏克蘭2025年逾2500平民因戰爭喪命 年增31%

俄羅斯飛彈和無人機襲擊烏克蘭民用基礎設施，導致停電；圖為基輔居民12日在停電期間，待在政府營運的避難所。(路透)

俄羅斯 全面侵略烏克蘭 的戰爭已經持續將近四年，聯合國 人權事務高級專員公署公布最新數據顯示，烏國在2025年平民死亡數至少有2514人，僅次於戰爭爆發時的2022年。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）12日公布報告指出：「烏克蘭2025年平民傷亡總數，達到至少2514人喪命、1萬2142人受傷，相較於2024年增加31%。」

聯合國人權事務高級專員公署駐烏克蘭的觀察團負責人貝爾（Danielle Bell）在新聞稿中表示：「我們監測顯示，這些數據攀升不僅是前線戰鬥加劇，還因為長程武器的廣泛使用，使烏國各地平民面臨更高風險。」

中央社引述法新社報導，俄羅斯軍隊2022年2月全面入侵烏克蘭以來，尚未有烏國平民死亡總數的可靠數據。

聯合國的報告提到，已經確認從戰爭爆發以來有大約1萬5000位平民殞命，但平民傷亡的實際狀況可能更嚴重，因為許多案件難以查證，而且無法進入被俄軍占領的區域。

歐洲聯盟（EU）兩大權力斡旋人法國和義大利領導人近日表示，歐洲恢復與俄羅斯高層接觸的時機已到；但歐盟12日說，與俄國總統普亭（Vladimir Putin）就俄烏戰爭進行討論的客觀條件尚未成熟。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12月表示，歐洲應在「幾周內」找到與克里姆林宮接觸的「框架」。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）9日也說，歐盟與俄羅斯恢復高層級對話的「時機已到」，歐洲可創設一特使就烏克蘭議題進行協商。

歐盟發言人賓荷（Paula Pinho）12日表示：「未來某個時間點一定會有對話，包括與普亭總統；而在此之前，有許多工作正在進行。」

她進一步表示：「遺憾的是，我們目前並未見到普亭總統任何的接觸跡象。我們還沒到那個階段，但到了某個時候，我們確實會希望能有這樣的對話，來終於促成烏克蘭的和平。」