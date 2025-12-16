川普稱俄烏終戰協議比以往更近達成 3/4烏人反對重大讓步

美國總統川普15日表示，俄烏協議比以往任何時候都更加接近達成止戰協議；圖為烏克蘭北部哈爾科夫州，武裝部隊15日正在測試一輛裝有勃朗寧M2機槍的無人地面車輛。(路透)

美國總統川普15日表示，結束俄烏戰爭的協議，比以往任何時候都更加接近達成；與此同時，歐洲多國領袖提議組建一支「多國部隊」，以執行潛在的和平協議。

中央社引述法新社報導，各主要大國代表與烏克蘭 總統澤倫斯基 於德國柏林會晤，以推動結束戰爭的努力之際，各方發表了樂觀的言論，不過俄羅斯尚未對最新提案做出回應。

川普15日在橢圓形辦公室告訴記者：「我認為我們現在比以往任何時候都更接近（達成協議）。」他補充表示，他與澤倫斯基及其他人，包括英國、法國、德國和北大西洋公約組織（NATO）的領袖進行了「非常久且非常良好的會談」。

歐盟晚間發表一份由10位歐洲國家領袖，以及歐盟理事會及歐盟執委會主席共同署名的聲明，重申對烏克蘭的支持，同時提議組建一支由美國支持、歐洲主導的多國部隊，協助重建烏克蘭的軍事，同時確保領空與海域安全。

另外，烏克蘭最新民調 顯示，四分之三民眾反對基輔當局在任何和平協議中作出重大讓步，凸顯澤倫斯基在白宮施壓下推動終戰談判面臨的政治與民意挑戰。

路透報導，基輔社會學國際研究所（KIIS）最新民調顯示，75%烏克蘭人認為，若和平方案要求基輔當局割讓領土，或在未獲明確安全保證的情況下限制軍隊規模，這樣的親俄方案「令人完全無法接受」。

民調同時顯示，72%烏克蘭人願意接受凍結目前的前線，以及包含部分妥協的和平協議，但前提是不涉及重大主權讓步。這項民調於11月底至12月中進行，訪談了547名位於烏克蘭政府控制領土內的受訪者。

基輔社會學國際研究所執行董事赫魯雪茨斯基表示，儘管美國施壓力道加大，近幾個月民意的看法仍維持穩定。

根據民調，63%受訪者表示準備繼續戰鬥，僅9%認為戰爭可能在2026年初前結束。

基輔當局及其歐洲盟友希望任何協議都能納入華府提供的安全保證；澤倫斯基14日表示，若能換取安全承諾，烏克蘭甚至願意放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的目標。

然而民調顯示，僅21%的烏克蘭人信任華府，較去年12月的41%大幅下滑；對北約的信任度也從43%降至34%。