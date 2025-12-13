美要烏後撤設非軍事區緩衝 澤倫斯基：須人民公投決定

俄軍11日聲稱攻下烏東頓內次克地區的希維爾斯克。兩名俄軍軍人當天展示俄國國旗及他們隸屬的部隊軍旗。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 11日說，美國希望烏軍撤出烏東頓內次克州部分地區，並在該地區設非軍事化的「自由經濟區」，作為俄烏兩軍間的緩衝地帶，然而俄軍卻不用往後撤相同距離，不符「對等原則」；他直言，美國仍施壓烏克蘭對俄羅斯割讓土地，當作俄烏停戰的條件之一。澤倫斯基明確表示，任何領土讓步都需經由烏克蘭人民通過全民公投或選舉來決定。

澤倫斯基還說，屆時誰將治理他們稱為自由經濟區或「非軍事區」的區域，沒人知道，包含美方。他強調，若缺乏俄軍不會在烏軍撤出後就直接接管的保證，那烏方就無法視之為公平的計畫。俄方則聲稱，非軍事區將只允許平民和警察等非軍事人員存在。

澤倫斯基質疑，若一方必須單方面撤軍，例如烏軍後撤5或10公里，另一方的俄軍則留在原地，那什麼能阻止俄軍？什麼能阻止俄軍偽裝為平民滲透此自由經濟區？這一切都很嚴重。烏克蘭未必會予以同意，「若我們在談妥協，那就得是公平的妥協」。

澤倫斯基指稱，根據美國的計畫，烏軍必須撤出俄軍推進中的烏東頓巴斯地區，赫松和札波羅熱州的前線將「凍結」，俄方則放棄在其他州控制的若干零碎土地；他表明，自己沒有憲法或道德上的權利能放棄烏克蘭領土，不管藉由選舉或公投，均必須由烏克蘭人民表達立場。

澤倫斯基表示，現有兩個關鍵的分歧點，即頓內次克州的領土及其相關一切和札波羅熱核電廠，「這是我們持續討論的兩個議題」。他另提到，美烏最近還討論俄軍撤離其占據的烏克蘭哈爾科夫、蘇米及第聶伯羅彼得羅夫斯克這三州，與戰後烏軍總兵力可保留80萬，烏克蘭軍方已予以同意。

澤倫斯基坦言，最後一哩路最難走，任何原因都可能使一切出現變數；很多都取決於烏軍能守住哪些地區、在哪裡阻絕敵軍與能摧毀什麼目標，這些都會影響整體格局。

美國Axios新聞網11日報導，根據澤倫斯基的說法，川普 政府雖未下嚴格的最後通牒，但希望在25日聖誕節前，能就俄烏和平協議給個徹底說法。

烏英法德四國領導高層13日將在巴黎會面，並邀美方參與，但白宮發言人李維特說，美國尚未決定是否與會。

另外，澤倫斯基15日將前往柏林會晤多位歐洲領袖，包括德國總理梅爾茨、英國首相施凱爾以及歐盟與北約（NATO）首長，聚焦俄烏和平談判進展。

這次會面是近期密集外交的一環，焦點圍繞在美國總統川普上月提出的俄烏終戰計畫。烏克蘭官員稍早表示，已向華府提交一份更新版的和平計畫草案，內容基於川普最初提出的28點方案。