我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州女花10美元買二手店撲滿 打開一看竟藏逾2000美元

H200不吃香？白宮AI沙皇：中改用國產晶片 拚半導體自立

美要烏後撤設非軍事區緩衝 澤倫斯基：須人民公投決定

編譯中心／綜合12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄軍11日聲稱攻下烏東頓內次克地區的希維爾斯克。兩名俄軍軍人當天展示俄國國旗及他們隸屬的部隊軍旗。(美聯社)
俄軍11日聲稱攻下烏東頓內次克地區的希維爾斯克。兩名俄軍軍人當天展示俄國國旗及他們隸屬的部隊軍旗。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基11日說，美國希望烏軍撤出烏東頓內次克州部分地區，並在該地區設非軍事化的「自由經濟區」，作為俄烏兩軍間的緩衝地帶，然而俄軍卻不用往後撤相同距離，不符「對等原則」；他直言，美國仍施壓烏克蘭對俄羅斯割讓土地，當作俄烏停戰的條件之一。澤倫斯基明確表示，任何領土讓步都需經由烏克蘭人民通過全民公投或選舉來決定。

澤倫斯基還說，屆時誰將治理他們稱為自由經濟區或「非軍事區」的區域，沒人知道，包含美方。他強調，若缺乏俄軍不會在烏軍撤出後就直接接管的保證，那烏方就無法視之為公平的計畫。俄方則聲稱，非軍事區將只允許平民和警察等非軍事人員存在。

澤倫斯基質疑，若一方必須單方面撤軍，例如烏軍後撤5或10公里，另一方的俄軍則留在原地，那什麼能阻止俄軍？什麼能阻止俄軍偽裝為平民滲透此自由經濟區？這一切都很嚴重。烏克蘭未必會予以同意，「若我們在談妥協，那就得是公平的妥協」。

澤倫斯基指稱，根據美國的計畫，烏軍必須撤出俄軍推進中的烏東頓巴斯地區，赫松和札波羅熱州的前線將「凍結」，俄方則放棄在其他州控制的若干零碎土地；他表明，自己沒有憲法或道德上的權利能放棄烏克蘭領土，不管藉由選舉或公投，均必須由烏克蘭人民表達立場。

澤倫斯基表示，現有兩個關鍵的分歧點，即頓內次克州的領土及其相關一切和札波羅熱核電廠，「這是我們持續討論的兩個議題」。他另提到，美烏最近還討論俄軍撤離其占據的烏克蘭哈爾科夫、蘇米及第聶伯羅彼得羅夫斯克這三州，與戰後烏軍總兵力可保留80萬，烏克蘭軍方已予以同意。

澤倫斯基坦言，最後一哩路最難走，任何原因都可能使一切出現變數；很多都取決於烏軍能守住哪些地區、在哪裡阻絕敵軍與能摧毀什麼目標，這些都會影響整體格局。

美國Axios新聞網11日報導，根據澤倫斯基的說法，川普政府雖未下嚴格的最後通牒，但希望在25日聖誕節前，能就俄烏和平協議給個徹底說法。

烏英法德四國領導高層13日將在巴黎會面，並邀美方參與，但白宮發言人李維特說，美國尚未決定是否與會。

另外，澤倫斯基15日將前往柏林會晤多位歐洲領袖，包括德國總理梅爾茨、英國首相施凱爾以及歐盟與北約（NATO）首長，聚焦俄烏和平談判進展。

這次會面是近期密集外交的一環，焦點圍繞在美國總統川普上月提出的俄烏終戰計畫。烏克蘭官員稍早表示，已向華府提交一份更新版的和平計畫草案，內容基於川普最初提出的28點方案。

法國總統府12日指出，歐洲國家及烏克蘭正對俄羅斯佔領的烏東地區進行任何談判之前，要求美國提供「安全保證」。「任何針對具爭議性領土問題達成協議前，我們需要充分了解歐洲和美國能給予烏克蘭安全保證的內容。」

烏克蘭總統澤倫斯基12日在烏國北部哈爾科夫州（Kharkiv）的庫普揚斯克市（K...
烏克蘭總統澤倫斯基12日在烏國北部哈爾科夫州（Kharkiv）的庫普揚斯克市（Kupiansk）的標誌前攝影。路透

烏克蘭 澤倫斯基 川普

上一則

川普稱泰柬同意停火 兩國態度保留 泰總理僅提通話很順利

下一則

歐盟同意無限期凍結俄羅斯資產 替貸款給烏克蘭鋪路

延伸閱讀

俄烏和談草案引爭議 烏克蘭否認已接受撤軍

俄烏和談草案引爭議 烏克蘭否認已接受撤軍
澤倫斯基將赴柏林會歐洲領袖 聚焦俄烏和平談判進展

澤倫斯基將赴柏林會歐洲領袖 聚焦俄烏和平談判進展
金融時報：和平計畫草擬烏克蘭2027年初前入歐盟

金融時報：和平計畫草擬烏克蘭2027年初前入歐盟
美提烏軍撤頓巴斯、設自由經濟區 澤倫斯基：全民決定

美提烏軍撤頓巴斯、設自由經濟區 澤倫斯基：全民決定

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷