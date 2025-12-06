我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

馬克宏據報示警澤倫斯基 「美恐在領土問題背叛烏克蘭」

編譯周辰陽、茅毅／綜合5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國總統馬克宏（右）據報警告烏克蘭總統澤倫斯基（左），美國有可能在領土問題上背叛烏克蘭；圖為馬克宏日前在巴黎歡迎澤倫斯基到訪。（路透）
法國總統馬克宏（右）據報警告烏克蘭總統澤倫斯基（左），美國有可能在領土問題上背叛烏克蘭；圖為馬克宏日前在巴黎歡迎澤倫斯基到訪。（路透）

德國明鏡周刊（Der Spiegel）引述一份外洩的歐洲多國領袖近期通話紀錄報導，法國總統馬克宏警告烏克蘭總統澤倫斯基：「美國有可能在領土問題上背叛烏克蘭，且安全保障不明確。」

根據衛報4日轉述，明鏡周刊已取得1日通話的英文摘要，內容據稱直接引用多國政府領袖的發言，他們在通話中對華府處理談判的方式表達根本性的疑慮。摘要顯示，馬克宏形容目前緊張的談判階段，對處境艱難的澤倫斯基構成「巨大危險」。德國總理梅爾茨則補充指出，澤倫斯基必須「非常小心」。

梅爾茨據報對澤倫斯基說：「他們在跟你和我們玩把戲。」明鏡周刊認為，此話是指美國總統川普派遣特使魏科夫與女婿庫許納本周前往莫斯科的外交任務。

報導指出，其他領袖也表達不安。跟川普是高爾夫球友的芬蘭總統史塔布警告：「我們絕不能讓烏克蘭和弗拉基米爾（澤倫斯基）獨自面對這些人。」就連在公開場合對川普多所讚賞的北約祕書長呂特也表示同意，說：「我們必須保護弗拉基米爾」。

華爾街日報則報導，歐洲領袖嚴正警告澤倫斯基，沒有美國堅定的安全承諾，絕不可接受俄羅斯的要求。2位知情的歐洲外交官透露，他們特別建議，在接受俄羅斯要求之前，務必敲定美國在基輔安全保證中的角色，並強調美國在任何向烏克蘭提供的安全保證中都必須居於最核心地位。

前述外交官透露，馬克宏指出，必須向華府傳遞清晰訊息：在基輔同意協議最終條款之前，美國必須明確說明如何保護烏克蘭。

另據英國廣播公司報導，克里姆林宮樂於證明，西方國家因俄烏戰爭而孤立俄國的作為已失敗，普亭4日飛抵印度，莫迪罕見在機場親迎來訪的外國領袖，還「熊抱」普亭。相較於俄國與歐盟目前緊繃的關係，俄印則是「特殊與享有特權的戰略夥伴關係」。

澤倫斯基 烏克蘭 馬克宏

上一則

機師工時新規 印度最大航空航班大亂 估2個月才復常

下一則

俄印峰會擴大貿易 國防採購未談妥正式協議 考驗印戰略自主

延伸閱讀

運動外交 馬克宏穿短褲四川慢跑、與王楚欽切磋乒乓球

運動外交 馬克宏穿短褲四川慢跑、與王楚欽切磋乒乓球
從蔣介石到澤倫斯基：反貪成為美國脫身的外衣

從蔣介石到澤倫斯基：反貪成為美國脫身的外衣
馬克宏訪中演說談俄烏戰爭 呼籲美歐為烏克蘭保持團結

馬克宏訪中演說談俄烏戰爭 呼籲美歐為烏克蘭保持團結
習近平盼中法「新甲子」更穩更好 馬克宏籲中與G7合作

習近平盼中法「新甲子」更穩更好 馬克宏籲中與G7合作

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

2025-11-28 12:51
美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

2025-11-28 13:51
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡