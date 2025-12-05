普亭：烏克蘭若不割讓頓巴斯 俄就自取 CNN：俄想翻轉美霸權

俄羅斯總統普亭4日揚言除非烏軍自行撤離，否則俄國將以武力取得頓巴斯地區的全部控制權；圖為烏克蘭醫護人員日前在頓巴斯執行任務。(歐新社)

俄羅斯總統普亭 在4日播出的「今日印度」電視專訪中表明，除非烏軍自行撤離，否則俄國 將以武力取得頓巴斯地區的全部控制權；而基輔已斷然拒絕普亭上述要求。

普亭4、5日國是訪印。他在專訪明言，「我們不是用武裝力量解放這些領土，就是烏軍離開這些領土並停止戰鬥」。

烏東頓巴斯由頓內次克地區及盧甘斯克地區組成，在俄國支持的分離主義者和烏軍於頓巴斯交戰八年後，普亭2022年2月派兵侵烏。

路透4日報導，俄國目前控制近兩成（19.2%）的烏克蘭領土，包括2014年兼併的克里米亞半島、全部的盧甘斯克、逾八成的頓內次克、約七成五的赫松與札波羅熱，和哈爾科夫、蘇米、尼古拉耶夫及第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的一小部分。但烏方仍控制頓內次克約5000平方公里的領土。

普亭日前在克里姆林宮接待來訪的美國中東特使威科夫和總統川普 女婿庫許納，並聲稱俄國已接受美國在俄烏停戰上的部分提議，且相關會談應繼續舉行。俄國斯新聞社引述普亭報導，他與威、庫兩人的會面非常有益、具建設性且資訊量龐大，而這場會談是基於8月美國阿拉斯加「雙普會」中，美俄領袖討論的提議。

川普三日則宣稱，威庫兩人在上述克宮會談中的印象是，普亭「希望見到戰爭結束、願達成協議」，這是非常良好的會談，但「我無法告訴各位，會後有什麼結果」。這場會談直到3日凌晨才結束。

不過美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）3日分析，普亭其實並不想達成俄烏停戰協議，與美方的這場會談也幾乎沒公開任何結果。

ＣＮＮ指出，普亭很可能從未想像到歷史將給他如此機會，即美方懇求俄方締造和平，川普還派自己的女婿庫許納與好友威科夫當特使來求他，談判過程持續愈久、給俄方的條件很可能就愈好。普亭是實用主義者，會按他獲得的每個新契機或遭受的挫折做出調整，但仍保有更寬廣、「宏偉」的夢想，即重啟國際間的權力平衡，並翻轉美國達數十年的霸權優勢。

普亭正在軍事上獲勝，儘管進度緩慢，卻無庸置疑。

川普最想要的就是俄烏「和平」，近幾個月來已表明此一希望，他施壓美國盟友在這方面做出讓步。從房地產大亨的買方角度來看，這是反射性、本能的舉動，符合邏輯，即層層壓榨工程承包商下面的分包商，以取得對其有利的條件。

ＣＮＮ認為，普亭現在並非想買下一棟飯店，倒不如說川普正試圖說服一群鳩占鵲巢的武裝分子，離開一處他們至今縱火焚燒的私人財產。俄國純粹旨在展現自己再次成為地緣政治中一股不可忽視的勢力，這可不是川普過去當商人時習慣的那種交易。