普亭：烏克蘭若不割讓頓巴斯 俄就自取 CNN：俄想翻轉美霸權

編譯茅毅／綜合4日電
俄羅斯總統普亭4日揚言除非烏軍自行撤離，否則俄國將以武力取得頓巴斯地區的全部控制權；圖為烏克蘭醫護人員日前在頓巴斯執行任務。(歐新社)
俄羅斯總統普亭4日揚言除非烏軍自行撤離，否則俄國將以武力取得頓巴斯地區的全部控制權；圖為烏克蘭醫護人員日前在頓巴斯執行任務。(歐新社)

俄羅斯總統普亭在4日播出的「今日印度」電視專訪中表明，除非烏軍自行撤離，否則俄國將以武力取得頓巴斯地區的全部控制權；而基輔已斷然拒絕普亭上述要求。

普亭4、5日國是訪印。他在專訪明言，「我們不是用武裝力量解放這些領土，就是烏軍離開這些領土並停止戰鬥」。

烏東頓巴斯由頓內次克地區及盧甘斯克地區組成，在俄國支持的分離主義者和烏軍於頓巴斯交戰八年後，普亭2022年2月派兵侵烏。

路透4日報導，俄國目前控制近兩成（19.2%）的烏克蘭領土，包括2014年兼併的克里米亞半島、全部的盧甘斯克、逾八成的頓內次克、約七成五的赫松與札波羅熱，和哈爾科夫、蘇米、尼古拉耶夫及第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的一小部分。但烏方仍控制頓內次克約5000平方公里的領土。

普亭日前在克里姆林宮接待來訪的美國中東特使威科夫和總統川普女婿庫許納，並聲稱俄國已接受美國在俄烏停戰上的部分提議，且相關會談應繼續舉行。俄國斯新聞社引述普亭報導，他與威、庫兩人的會面非常有益、具建設性且資訊量龐大，而這場會談是基於8月美國阿拉斯加「雙普會」中，美俄領袖討論的提議。

川普三日則宣稱，威庫兩人在上述克宮會談中的印象是，普亭「希望見到戰爭結束、願達成協議」，這是非常良好的會談，但「我無法告訴各位，會後有什麼結果」。這場會談直到3日凌晨才結束。

不過美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）3日分析，普亭其實並不想達成俄烏停戰協議，與美方的這場會談也幾乎沒公開任何結果。

ＣＮＮ指出，普亭很可能從未想像到歷史將給他如此機會，即美方懇求俄方締造和平，川普還派自己的女婿庫許納與好友威科夫當特使來求他，談判過程持續愈久、給俄方的條件很可能就愈好。普亭是實用主義者，會按他獲得的每個新契機或遭受的挫折做出調整，但仍保有更寬廣、「宏偉」的夢想，即重啟國際間的權力平衡，並翻轉美國達數十年的霸權優勢。

普亭正在軍事上獲勝，儘管進度緩慢，卻無庸置疑。

川普最想要的就是俄烏「和平」，近幾個月來已表明此一希望，他施壓美國盟友在這方面做出讓步。從房地產大亨的買方角度來看，這是反射性、本能的舉動，符合邏輯，即層層壓榨工程承包商下面的分包商，以取得對其有利的條件。

ＣＮＮ認為，普亭現在並非想買下一棟飯店，倒不如說川普正試圖說服一群鳩占鵲巢的武裝分子，離開一處他們至今縱火焚燒的私人財產。俄國純粹旨在展現自己再次成為地緣政治中一股不可忽視的勢力，這可不是川普過去當商人時習慣的那種交易。

普亭訪印度 莫迪罕見接機紅毯相擁 敲定印度向俄租核潛艦

會莫迪 普亭：印度、中國都是親密朋友 不認為有權介入關係

川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

川普：美俄會談還算可以 但俄烏和平進程仍未明

印尼拒絕美方在貿易談判中提出的毒丸條款，表示「這攸關經濟主權」。歐新社

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

美國總統川普。（路透）

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

英國凱特王妃11月27日在倫敦造訪兒童心理慈善機構。(路透)

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

