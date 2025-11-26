通話遭外洩 俄羅斯外交顧問將與美國特使商議

我的頻道

中央社莫斯科26日綜合外電報導
俄羅斯總統外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）。美聯社
俄羅斯總統外交顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天表示，他將與美國總統特使威科夫（Steve Witkoff）聯繫商討兩人通話遭外洩的事件，他稱此事令人無法接受。

路透報導，鄂夏柯夫被記者問到，威科夫下週訪問俄羅斯首都莫斯科時，他是否會就此事詢問威科夫。

鄂夏柯夫回覆說：「關於外洩事件？我們會通話交流意見。」

彭博（Bloomberg News）昨天公布10月14日的通話紀錄，據稱威科夫在通話中告訴鄂夏柯夫，他們應共同推動烏克蘭停火計畫，並建議俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）向美國總統川普（Donald Trump）提出此事。

鄂夏柯夫告訴記者，外洩的部分內容是「偽造」，但因為通話內容屬於機密，他不會針對其他部分發表評論。

他稍早還指出，通話遭外洩很可能是為了阻撓俄烏和平談判。

鄂夏柯夫接受俄羅斯「工商日報」（Kommersant）訪問時表示，他的部分對話是透過加密的政府管道進行，除非其中一方故意為之，否則這些管道的訊息很少會被攔截和外洩。

英國「衛報」（The Guardian）報導，白宮沒有否認外洩通話紀錄的真實性，關於威科夫在通話紀錄中對俄方採取的溝通方式，川普聲稱這是「標準」談判程序。

川普昨天晚間在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上頭告訴記者，威科夫必須說服俄烏雙方，「這就是交易撮合者要做的事」。

美國總統特使威科夫（Steve Witkoff）。路透
圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
北韓一名退伍女軍人返鄉途中,慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會(APEC)領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平(右)與日相高市早苗握手。(路透)

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美,11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
日本首相高市早苗(背對鏡頭者)在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼(左)熱情擁抱;法國總統馬克宏(右)站在梅洛尼身旁。(路透)

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

