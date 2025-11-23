我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

美28點計畫挨批太挺俄 歐洲3巨頭急推新版 關鍵修改一次看

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（右四）23日率代表團赴日內瓦，與美國官員就俄烏停戰計畫舉行會談。(路透)
烏克蘭首席談判代表葉爾馬克（右四）23日率代表團赴日內瓦，與美國官員就俄烏停戰計畫舉行會談。(路透)

路透報導，美國日前拋出28點俄烏停戰計畫，因內容與形式大多有利於俄羅斯，引發烏克蘭乃至歐洲反彈。對此美國與烏克蘭23日就停戰問題在日內瓦舉行會談，歐洲三巨頭英國、法國與德國也緊急擬定一份修訂版方案，在領土、限軍與北約安全安排等方面與美版內容存在顯著落差。最終版本將由烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普會面時直接拍板。

歐洲版完全刪除美方要求的「北約不擴張」相關條文，並取消要求烏克蘭在憲法中寫入拒絕加入北約的限制。相反，歐洲版允許烏克蘭在全體盟國一致同意下加入北約，並規定北約在和平時期不會在烏境內部署部隊。此外，烏方也將獲得類北約第5條的美國安全保證，取代美方原本模糊的「美國保證」描述。

在軍事項目上，歐洲版將烏克蘭軍力上限設定為80萬人，高於美方提出的60萬人。同時，要求烏克蘭放棄長程武器的條款被刪除，並否決美方提出的美俄「監督小組」構想，改由烏克蘭與歐洲國家共同組成監督機制。美版涉及「種族主義、教育計畫與納粹意識形態」的要求也有調整，歐洲版改以符合歐盟標準的宗教寬容與語言少數群體保護條文取代。

在對俄政策與戰後安排上，歐洲版主張對俄制裁將逐步解除，而非立即撤銷。同時，美國提出的重建模式遭全面否決，烏克蘭將透過國際夥伴與凍結中的俄羅斯資產進行重建，而這些資產在俄羅斯完全賠償戰爭損害前不會被解除凍結或歸還。

在領土問題上，相關談判僅能以現行接觸線為基礎啟動，美方提出的領土交換或承認俄羅斯控制權等條目均被否決。歐洲版也未設定烏克蘭舉行大選的時限，並明確排除對俄羅斯戰爭罪的任何特赦可能性。

烏克蘭 北約 俄羅斯

上一則

印度恢復對中國旅遊簽證 雙邊關係持續趨緩

下一則

日媒：北京挑起竹島爭議拉韓批日 南韓反應冷淡

延伸閱讀

美烏磋商傳正面訊號 魯比歐：和平方案期限可調整

美烏磋商傳正面訊號 魯比歐：和平方案期限可調整
美烏稱和平計畫磋商進展良好 魯比歐：迄今最順利

美烏稱和平計畫磋商進展良好 魯比歐：迄今最順利
澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求
加拿大總理：將與烏克蘭總統討論28點和平計畫

加拿大總理：將與烏克蘭總統討論28點和平計畫

熱門新聞

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台