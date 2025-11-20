美與俄祕密磋商…路透：川普提新止戰協議 要烏克蘭割地裁軍

俄羅斯飛彈19日清晨擊中烏克蘭特諾皮爾一棟公寓。(路透)

美國總統川普的政府為重啟談判，以結束俄羅斯 與烏克蘭 的戰爭，近日做出最新嘗試；兩位知情人士19日對路透指稱，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基 示意，烏方必須接受美方草擬的一個架構，提議基輔放棄領土及部分武裝；同時也持續與俄羅斯祕密協商，起草新的終戰計畫。

鑒於事涉敏感而要求匿名的上述兩位人士說，美方所擬的架構，還包括裁減烏克蘭武裝部隊的規模。這兩人還說，華府想要基輔接受該架構中的這些主要重點。

路透報導，值此烏克蘭面臨俄羅斯在烏東進一步攻城掠地，與澤倫斯基處理貪瀆醜聞、烏克蘭國會同日將能源部長格林丘克和司法部長加盧申科免職之際，美國這樣的提案，將代表基輔的一個重大挫折。

在烏克蘭軍方通報俄羅斯發動飛彈及無人機攻擊後，烏克蘭媒體與路透目擊者報導，烏克蘭西部城市利維夫及特諾皮爾19日發生爆炸，造成三名孩童等至少25人死亡。烏克蘭能源部在通訊軟體Telegram表示：「俄羅斯再次攻擊我們的能源基礎設施。」「烏克蘭多個地區已實施緊急停電措施。」

一位烏克蘭官員稍早對路透聲稱，基輔已接收到關於一套美國提案的「信號」，以結束俄烏戰爭，而華府已和莫斯科討論這些提案。上述兩位人士表示，在這些提案的準備工作上，烏克蘭沒有任何角色。

白宮及美國國務院均尚未對此置評。

華爾街日報報導，美國陸軍部長德里斯科、美國歐非陸軍司令唐納休上將及陸軍參謀長喬治上將，計畫安排與澤倫斯基及其他烏方官員會談，並會晤高級軍事與產業代表。德里斯科正計畫稍後會晤俄方官員。

白宮選擇由德里斯科及資深軍官出面，部分原因是判斷莫斯科對軍事管道的斡旋較不排斥，另一方面也是因先前多項外交努力未能取得突破而感到挫折。

一位資深政府官員表示：「德里斯科部長前往烏克蘭以掌握當地實際情況，將參加烏克蘭的會議，並將他的發現回報白宮。總統已明確表示，是時候停止殺戮並達成結束戰爭的協議。」另一位官員指出，德里斯科的任務是受川普委託，重啟和平談判。

Axios則報導，美俄一直在祕密磋商起草的新計畫包含28項要點，分為克蘭和平、安全保證、歐洲安全，以及美國未來與俄烏雙方關係等四大類。這個美方計畫的靈感來自川普成功推動的加薩走廊和平協議，目前尚不清楚烏克蘭及其歐洲支持者會如何看待此計畫。