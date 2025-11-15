烏克蘭陷貪腐、戰場、資金3重危機 開戰以來最險峻冬季

我的頻道

中央社／基輔14日電
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭爆出國家核能公司收受鉅額回扣醜聞，引發歐洲援烏資金恐遭貪墨侵吞而非全用於抗俄的質疑。烏克蘭當前戰場敗退、資金告罄且能源設施遭創，面臨開戰以來最險峻的冬天。

華盛頓郵報指出，烏克蘭國家核能公司的回扣醜聞牽連到總統澤倫斯基一名親信兼前商業夥伴。自俄羅斯2022年2月底入侵以來，歐盟及成員已提供烏克蘭超過2000億美元財政、人道和軍事援助，包含捐款、貸款和實物支援。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱這起貪汙醜聞「極其不幸」，還說基輔應對此事「極為嚴肅看待」。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）兩大反貪機構本周宣布展開大規模調查。澤倫斯基辦公室今夏曾試圖削弱這兩個肅貪機構，但在引起大規模示威及歐盟譴責後，最終打消動作。

根據調查人員這周對偵辦案情的簡述，涉案者從烏克蘭國家核能公司（Energoatom）簽署的一些合約前後收取約1億美元回扣，當中部分合約是為建造防護設施，保護能源基建遭俄軍空襲。

烏克蘭能源部長葛林丘克（Svitlana Grynchuk）與司法部長加盧申科（German Galushchenko）在澤倫斯基要求下12日請辭。被指為本案核心人物、澤倫斯基親信兼前商業夥伴明迪奇（Timur Mindich）已逃往海外。

澤倫斯基當前正向歐洲尋求新一輪資金奧援，此外一項新規定允許尚未被徵召的年輕烏克蘭男性出國，造成近期大量烏克蘭男子湧向歐洲各國，烏軍缺兵情況雪上加霜。這起貪瀆案曝光時機可謂屋漏偏逢連夜雨。

根據德國內政部統計，18至22歲烏克蘭男性入境德國人數，從8月中每周約19人，飆升至10月的每周1400到將近1800人，迫使德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）揚言削減新抵達烏克蘭人的社福給付，對已在德國居住的烏克蘭人也會有相應調降。

政治新聞網POLITICO刊出歐洲分台外交事務專欄作家戴特默（Jamie Dettmer）專文，指即將到來的今冬將是烏克蘭四年來最險峻的冬天。

首先是烏克蘭的資金恐於明年2月耗盡。然而歐盟擬用遭凍俄羅斯央行資產為基礎，發行1400億歐元貸款給烏克蘭的計畫，因比利時擔心法律訴訟與俄國報復，加上斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）反對，計畫卡關。

其次是戰場上烏軍壓力日增，交戰一年多的烏東後勤與交通重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk,俄稱紅軍城）幾告失守恐成轉捩點，俄軍將更能威脅具戰略意義的烏東三要塞－康士坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）與斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

除資金與戰場外，基輔的第3個挑戰是能源受創。當前俄國不僅瞄準電網，還鎖定天然氣基礎設施，空襲攻擊規模更大的同時，烏克蘭的防空能力卻在下滑，距離冬季僅剩一個月，烏克蘭恐已失去1/3以上的天然氣生產能力。

戴特默直言，能否撐過當前種種劣勢以免不利的和平協議被強加於身，已是基輔當前最大難題。

