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轟炸前後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

反制俄大舉空襲 烏克蘭正加快研發攔截型無人機

中央社基輔20日綜合外電報導
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俄羅斯出動的伊朗設計見證者（Shahed）無人機。（美聯社）
俄羅斯出動的伊朗設計見證者（Shahed）無人機。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基20日表示，為了反制近幾周有數量越來越多的俄羅斯無人機群對烏克蘭城市進行突襲，烏克蘭正在努力迅速研發攔截型無人機。

路透報導，烏克蘭官員先前已指出，俄羅斯一夜出動的伊朗設計見證者（Shahed）無人機數量激增，烏克蘭為了應付這樣的威脅，發展有應對能力的技術至關重要。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今晚發布的預錄談話中表示：「我們另外也正在研發攔截型無人機，專門加強針對見證者無人機的防護。」

他還說，已有數家烏克蘭企業正在產生成果，包括幾款不同機型，「攔截機的產量已經正在增加」。

過去一段時間，俄軍經常一夜出動400餘架無人機，包括不只一次出動多達470多架。

俄羅斯本周還曾對烏克蘭首都基輔發動「組合式」攻擊，出動了440架無人機及發射了32枚飛彈，將1棟公寓大樓的一部分夷平，並造成28人死亡。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuri Ihnat）本周告訴烏克蘭媒體：「無人機防空將有助我們以節制方式使用資源，我們無法一直把數量不多的空對空和防空導引飛彈與飛機用來追捕敵方無人機。」

無人機 烏克蘭 俄羅斯

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