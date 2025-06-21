我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4D電影院變水樂園？上海樂高樂園試營運首日出狀況

美國準備參戰？2架B-2匿蹤轟炸機飛往關島

普亭稱「烏克蘭都我們的」英媒：表明他不太擔心惹惱川普

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭19日在第28屆聖彼得堡國際經濟論壇場邊，和印尼總統普拉博沃出席文件簽署典禮時發表演說。（路透）
俄羅斯總統普亭19日在第28屆聖彼得堡國際經濟論壇場邊，和印尼總統普拉博沃出席文件簽署典禮時發表演說。（路透）

俄羅斯總統普亭20日表示，整個烏克蘭在他眼中都是「我們的」領土，強調俄羅斯人和烏克蘭人是「同一個民族」。英國天空新聞分析，這是普亭長久以來所發表對烏克蘭最強硬的言論，表明他不太擔心惹惱美國總統川普，以及顯示有信心事態正朝他所希望的發展。

普亭在聖彼得堡的俄羅斯旗艦投資活動問答環節中，被問及他在與烏克蘭衝突的最終目的。他回答道：「我曾多次說過，我認為俄羅斯人和烏克蘭人是同一個民族。從這個意義上而言，烏克蘭都是我們的。」

普亭的回答獲得現場政商界人士的熱烈掌聲。

普亭還說：「有條老規矩，凡俄羅斯官兵踏足之處，都是我們的。」

天空新聞指出，簡而言之，普亭想要一切。

天空新聞也寫道，這些言論令人感到意外，與克里姆林宮近期言論形成鮮明對比。自美國總統川普開始推動俄烏和平協議以來，俄方採取更柔和、願意和解的語氣，顯然是試圖向美方表明對和解感興趣，但普亭這番言論的語氣恰恰相反。

普亭甚至在數月來首次威脅要對烏克蘭進行核打擊。他被問及如果烏方對俄軍使用髒彈，俄方會如何回應時，承諾烏軍會面臨「災難性」的後果。

在拜登政府任期尾聲，俄國幾乎每周都會威脅動用核武，但川普上任後就停止威脅，近期卻又突然重新採取這個做法。

天空新聞分析，這似乎是普亭刻意傳遞的訊息：儘管進行和平談判，俄國也無意退縮，無論是在戰場還是在談判桌都是如此。

天空新聞認為，這顯示俄方不太擔心惹惱美國總統川普。川普似乎不再積極調解俄烏衝突，但仍看起來在尋求與俄國建立更友好的關係。因此，天空新聞指出，普亭的言論也顯示他有信心事態朝著他所希望的方向發展。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

上一則

馬來西亞海事執法局首訪中國 派船艦赴海南會談

延伸閱讀

巴基斯坦：將提名川普角逐諾貝爾和平獎

巴基斯坦：將提名川普角逐諾貝爾和平獎
情報總監遭川普反駁 改口：伊朗能產核武

情報總監遭川普反駁 改口：伊朗能產核武
普亭稱俄烏一家人 「整個烏克蘭都是我們的」

普亭稱俄烏一家人 「整個烏克蘭都是我們的」
中國副總理丁薛祥見普亭 喊拉緊中俄利益紐帶

中國副總理丁薛祥見普亭 喊拉緊中俄利益紐帶

熱門新聞

以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
日本佳子公主9日搭乘巴西國內線班機，熟睡畫面遭偷拍上傳社群，引發日本網友不滿。圖為佳子公主出訪。（歐新社）

日「最美公主」訪巴西遭偷拍 機上瞌睡畫面曝 日人氣炸

2025-06-14 22:52
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

2025-06-18 09:15

超人氣

更多 >
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
從401(k)領40萬買房 竟欠稅14萬…這樣做是下下策

從401(k)領40萬買房 竟欠稅14萬…這樣做是下下策
別輕易說分手 4星座「絕不回頭」

別輕易說分手 4星座「絕不回頭」