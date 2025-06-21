俄烏第3輪和談下周敲定日期 俄提1訴求 烏批等同投降

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫19日陪同總統普亭出席聖彼得堡經濟論壇，普亭在場邊和國際新聞機構負責人們會面。（美聯社）

根據路透報導，俄羅斯 克里姆林宮發言人佩斯科夫20日表示，俄國 預計將在下周針對第三輪和平談判的日期和烏克蘭 達成協議。

佩斯科夫說，領導俄國談判代表團的克宮顧問梅丁思基（Vladimir Medinsky）正和烏方聯絡。

俄烏兩國經歷3年多的談判中斷後，雙方先前分別於5月16日、6月2日在土耳其伊斯坦堡舉行兩次面對面談判，最終達成了一系列換俘和陣亡將士遺體歸還的行動。

然而，烏克蘭過去一段時間在西方支持下持續施壓要使俄羅斯同意停火，但至今都未能在雙方談判中取得進展。俄國表示，他們希望能夠達成最終協議，不只是暫停戰鬥，並堅持他們在領土上和其他方面的要求。不過，烏克蘭認為這些要求相當於要他們投降。

俄烏之間的戰鬥近幾周愈演愈烈，俄羅斯發動開戰以來最猛烈的幾次空襲，烏克蘭則在1日發動大規模無人機奇襲俄國空軍基地，對俄國可攜帶核彈頭的轟炸機機隊造成了嚴重損害。

另據港媒明報報導，芬蘭國會19日投票通過退出禁止殺傷人員地雷的《渥太華公約》，是繼愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛之後，再有北約成員國退出公約。

芬蘭指俄羅斯的侵略姿態及其對區內構成的威脅，帶來日益嚴重的安全擔憂，總統史塔布（Alexander Stubb）指俄羅斯為侵略性帝國主義國家，會義無反顧運用地雷。

芬蘭政府今春已宣布準備退出公約，上月向國會提交議案，最終國會前日以157票對18票通過退出公約決議。根據規定，芬蘭正式通知聯合國後6個月就會正式退出公約，屆時芬蘭將可儲備地雷。

史塔布日前為該國計畫退出公約的決定辯護，指俄軍侵烏後，芬蘭與俄羅斯之間全長1300公里邊境的安全出現巨變。他稱：「最終的現實是，我們的鄰國是一個叫俄羅斯的侵略性帝國主義國家，它本身並非《渥太華公約》成員，且會無情地使用地雷。」