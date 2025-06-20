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侵烏3年多 俄駐英大使稱死傷60萬 低於西方推測100萬人

編譯中心／綜合19日電
在俄羅斯入侵烏克蘭期間，烏克蘭小女孩19日在基輔獨立廣場舉行的集會上舉著標語牌，聲援被俄羅斯俘虜和監禁的烏克蘭女性。(歐新社)
在俄羅斯入侵烏克蘭期間，烏克蘭小女孩19日在基輔獨立廣場舉行的集會上舉著標語牌，聲援被俄羅斯俘虜和監禁的烏克蘭女性。(歐新社)

俄羅斯入侵烏克蘭已三年多，造成了難以估計的嚴重傷亡。盡管官方一直未公布具體的死傷數字，但據俄羅斯駐英國大使克林(Andrey Kelin)透露，「死傷人數大約60萬」，盡管這一數字略低於西方推測的「100萬」，仍然令人震驚。另外，以伊戰爭受關注，烏克蘭擔心被邊緣化。

烏克蘭基輔獨立報(KyivIndependent)報導，根據基輔方面的統計數據，自俄羅斯全面入侵以來，侵略部隊已超過100萬名士兵死亡、受傷和失蹤。西方幾個軍事智庫認為，這個推論合理。

美國有線電視新聞網 (CNN)報導，克林則否認100萬傷亡這個數字，但證實「約有60萬」。實際上，這個數字低於俄羅斯總統普亭在2024年6月聲稱的70萬。顯然克林說的還是保守了很多，或許是避免在政治上犯錯。

在談及俄羅斯軍隊的招募情況時，克林提到每月有約5萬至6萬士兵加入，包括徵兵和志願者。儘管俄羅斯已派遣大量士兵到前線，但實際作戰部隊規模卻有所減少，這引起外界的關注。

根據烏克蘭總參謀部的數據，自2025年1月1日以來，俄羅斯已損失21.7萬名士兵。

從財政角度來看，俄羅斯的戰爭行動帶來了沉重的負擔。綜合分析顯示，俄羅斯每天支出高達2400萬美元用於徵兵，而受到西方制裁的影響，俄羅斯經濟正面臨著種種壓力，這可能進一步加劇局勢的複雜性。

另據央廣網引述法新社報導，烏克蘭官員表示，以色列和伊朗的戰爭可能會轉移全球對俄羅斯入侵烏克蘭的注意力，甚至增強克里姆林宮的戰爭作為，擔心烏克蘭會被邊緣化。

以伊衝突推升石油價格，然而石油是俄羅斯資助其入侵烏克蘭的主要收入來源。

烏克蘭一名資深政治消息人士說：「對烏克蘭的挑戰在於油價，因為如果油價長期維持高價位，俄羅斯人將賺得更多。」

然而，基輔對以色列攻擊伊朗表示歡迎，因為伊朗曾直接援助莫斯科並向其提供武器以支持其對烏克蘭的侵略。

以色列的空襲行動導致數名伊朗高級軍官死亡，並對德黑蘭的軍事能力帶來壓力，這可能會限制其向俄羅斯提供的實際支持。

「伊朗政權是俄羅斯的盟友，因此他們的損失越大越好。」這名烏克蘭消息人士說，「總的來說，以色列正在為全世界做一件好事，這是事實。」

然而，華盛頓對烏克蘭的支持和關注可能因以伊戰爭而減弱，這讓基輔感到擔憂。

以色列最親密的盟友─美國總統川普政府已明確表示，其安全重點是中東和亞洲，歐洲的排名較低。

以伊戰爭近日備受關注，烏克蘭擔心被邊緣化；圖為在烏克蘭Chernyhiv地區，俄...
以伊戰爭近日備受關注，烏克蘭擔心被邊緣化；圖為在烏克蘭Chernyhiv地區，俄烏戰俘於交換期間，民眾19日手持失蹤親人的照片。(美聯社)

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