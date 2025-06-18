俄440無人機、32飛彈襲擊 烏至少15死131傷 數月來最致命

烏克蘭基輔17日遭俄國空襲，住處被毀的居民非常悲憤。（路透）

烏克蘭 官員說，俄國 17日向烏克蘭發射逾440架無人機與32枚飛彈，造成至少15人死亡、131人受傷。這波攻勢主要針對首都基輔，但港口城市敖德薩、札波羅熱等地也遭襲擊。烏克蘭和俄羅斯 已進行2輪直接和談，但在終戰議題上毫無進展。這是最近數月以來，基輔罹難人數最多的攻擊。烏國總統澤倫斯基說，這是俄國全面入侵以來「對基輔最可怕的打擊之一」。

另據俄媒報導，北韓將派軍方建築及掃雷人員赴俄羅斯，協助戰後重建。

路透指出，基輔數十個民用目標遭俄國攻擊，包括一棟九層樓公寓大樓。烏國官員則向基輔獨立報表示，共175架無人機與16枚飛彈空襲基輔。

澤倫斯基說，「這樣的攻擊完全是恐怖主義，全世界、美國及歐洲最終必須像文明社會對待恐怖分子一樣地回應。俄羅斯總統普亭這樣做，只因他還有能力繼續戰爭」。美聯社引述聯合國統計，俄國利用飛彈與無人機攻擊已造成逾1.2萬名平民死亡。

烏國官員表示，基輔在徹夜數波攻擊中，共27個地點遭襲，包括住宅、教育機構及關鍵基礎設施都遭破壞。一枚彈道飛彈擊中基輔索洛米揚卡區的一幢九層住宅大廈，整區被毀。

救難人員穿梭在瓦礫堆中搜尋生還者與撲滅火焰，利用起重機將一名負傷婦人自窗戶吊出。住在附近57歲的沃夫琴科說，「我從沒見過這樣景象，實在太恐怖。當他們把人拉出，每個人都成斷肢殘臂，有老人也有小孩。我不知道他們還要持續折磨我們多久」。

烏克蘭內政部長克利孟科說，基輔有14人死亡，南部城市敖德薩則一人喪生。官員表示，基輔及其周邊地帶、敖德薩、北部的切爾尼戈夫近百人受傷。基輔市長克里契科說，死者包括一名62歲美國公民。

烏克蘭17日也對俄國本土發動無人機攻擊。俄國防部表示，已在包含莫斯科地區在內的俄境領土，攔截並摧毀147架烏國無人機。

另據美聯社引述俄新社報導，北韓將派遣數千名軍事建築工人及掃雷人員赴俄羅斯，以支援俄國庫斯克州（Kursk）的重建工作。這是兩國擴大軍事夥伴關係的另一跡象。

據報導，俄國國安會祕書長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，北韓將派遣1000名掃雷人員和5000名軍事建築工人前往庫斯克州。

報導指出，蕭依古本月稍早造訪平壤會見北韓領導人金正恩時發表上述言論。