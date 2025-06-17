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俄國安高層表示 北韓將加派6000人赴俄國庫斯克

編譯江昱蓁／即時報導
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俄國國安會秘書長蕭伊古（左）4日訪問平壤，與北韓領導人金正恩（右）會面。路透
俄國國安會秘書長蕭伊古（左）4日訪問平壤，與北韓領導人金正恩（右）會面。路透

南韓中央日報17日報導，目前正在北韓俄國國安會秘書長蕭伊古（Sergei Shoigu）表示，北韓領導人金正恩已允諾向俄國庫斯克地區派遣6000名軍事工程與建設部隊。

蕭伊古與金正恩會晤後向俄國媒體表示，北韓將派遣1000名工兵前往庫斯克地區掃雷，同時派出5000名軍事建設人員，協助遭烏克蘭襲擊而受損的基礎設施，雙方還討論建造紀念碑的計畫，以紀念在烏克蘭戰爭期間因參加軍事行動而犧牲的北韓軍人。

報導表示，雖然北韓目前的任務重點為重建；但分析人士認為，派遣的人員可依據作戰需求重新部署至烏克蘭境內，或如頓內次克等其他俄國占領區執行任務。

專家表示，自今年4月平壤與莫斯科首次公開承認北韓軍隊駐紮俄國以來，外界普遍預期北韓還會加派兵力，而這次兵力加派也符合軍事援助條約中的規定。

南韓國家情報院表示，北韓於去年年底派出約10,900名作戰部隊，今年1月至3月又加派3,000人，使北韓派遣總數達14000人，最新一波派遣工程人員接近去年派出人數的一半。

蕭伊古此次訪問，是為了延續其4日訪問平壤期間所達成的協議，盡管相關部署早已大致取得共識，但其時隔13日又再次出訪，目的在於進一步鞏固該協議。

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