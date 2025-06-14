澤倫斯基：烏克蘭堅守蘇米州前線 擋住俄軍推進

烏克蘭東北部蘇米州一名行人，行經遭俄羅斯炸彈攻擊的建築。(路透)

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天表示，在烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）抵擋俄軍攻勢的烏克蘭部隊已成功阻止俄軍前進，如今雙方沿著國界交戰。

路透報導，俄軍攻擊原本聚焦在烏克蘭東部的頓內次克州（Donetsk），但本月以來俄方已加強對烏克蘭東北部的攻勢，包括宣布計畫要在蘇米州和哈爾科夫州（Kharkiv）開闢所謂「緩衝區」。

據烏克蘭總統府發布的聲明，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，莫斯科集結了約5萬3000名兵力朝蘇米州進攻，但烏軍持續守住陣地，雙方「沿著國界交戰，...敵人已被阻擋在那裡，最深入境內的戰鬥地點距離國界僅7公里」。

路透無法核實戰場消息。

澤倫斯基還說，在烏俄間長1000多公里的戰爭前線上，烏軍守住了防線；他並駁斥俄方說法，莫斯科先前聲稱已有俄軍越過烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的行政邊界進入該州。

澤倫斯基指出，俄羅斯 目前派遣小型突擊隊來「踏上行政邊界」以拍攝照片或影片，但這些攻擊行動都已經遭到擊退。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州與遭到俄羅斯局部占領的頓內次克州、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）3州相鄰。俄國如今控制約1/5的烏克蘭領土。