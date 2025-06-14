歐盟27個成員國批准 收留烏克蘭難民延至2027年3月

俄烏大規模交戰俘和陣亡士兵遺體，被釋放的烏軍人員12日乘車抵達醫療救助點。（新華社）

歐盟 (EU)27個成員國13日批准，將烏克蘭 難民留在歐盟境內的期限延長一年，直到2027年3月。另外，烏克蘭戰俘待遇協調總部13日在社群媒體 發文說，俄方又向烏方移交了1200多具烏克蘭公民遺體。

央廣報導，目前約有430萬烏克蘭人以難民身分待在歐盟境內，其中德國、波蘭和捷克收留了最多難民。波蘭內政部長西莫尼亞克(Tomasz Siemoniak)表示：「在俄羅斯持續不分青紅皂白發動空襲、恐嚇烏克蘭平民之際，歐盟將繼續展現團結。」波蘭現為歐盟輪值主席國。

西莫尼亞克說：「我們將繼續為數百萬烏克蘭難民提供額外一年的保護。」

烏克蘭難民享有與歐盟公民相同的權利，包括居留許可、進入勞動市場和獲得住房、醫療援助、社會福利以及接受教育的機會。

歐盟各國在俄烏戰爭初期張開雙臂、歡迎數百萬名烏克蘭人，但隨著衝突進入第四年，和平努力遲遲沒有成果，一些國家開始出現耐心消退的跡象。

此外，新華社報導，烏克蘭戰俘待遇協調總部13日在社群媒體發文說，按照俄烏伊斯坦堡談判就人道主義問題達成的共識，俄方又向烏方移交了1200多具烏克蘭公民遺體。烏戰俘待遇協調總部11日發文說，1212具烏方陣亡士兵遺體已被運回烏克蘭。

烏戰俘待遇協調總部未透露此次遺體移交的具體時間和地點，也未透露烏方是否向俄方移交了俄陣亡人員遺體。

據塔斯社13日援引消息人士的話說，俄方當天向烏方移交了1200具烏克蘭軍人的遺體，但烏方未向俄方移交任何俄軍士兵遺體。

俄烏兩國代表團2日在土耳其伊斯坦堡舉行第二輪直接談判，雙方同意以「全部換全部」方式交換被俘重傷軍人，並且大規模交換25歲以下戰俘和陣亡士兵遺體。按照俄外交部的說法，俄方將向烏方移交6000具烏陣亡士兵遺體。