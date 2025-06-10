俄烏一邊換俘 無人機繼續相互夜襲

敖德薩等城市遭到俄國無人機攻擊。(歐新社)

烏克蘭 官員指出，俄羅斯 今天清晨對首都基輔和港市敖德薩發動新一波無人機 攻擊，造成兩人死亡，並且擊中一間產科醫院。俄羅斯10多個機場則因烏方攻擊營運暫時受限。

法新社報導，在土耳其進行的和談未能就結束這場長達3年戰爭的議題有所突破，烏克蘭還深入俄羅斯境內進行反擊，莫斯科則對基輔升高攻勢。

除了達成交換戰俘協議之外，和談的進展停滯不前，俄羅斯更對無條件停火的呼籲一再予以拒絕。

在俄羅斯發射創紀錄數量無人機和7枚飛彈的一波夜襲後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦促西方盟友以「具體行動」作出回應。

他在社群媒體上發文說：「請有實力迫使俄羅斯媾和的美國採取行動、請除了壯大之外別無選擇的歐洲採取行動。」

他表示，俄方最新這波攻勢其中兩枚飛彈為北韓製。

烏克蘭敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleg Kiper）表示，這波攻勢造成兩人命喪敖德薩住宅大樓中，至少9人受傷。

駐基輔的法新社記者在首都中區聽聞至少12起爆炸、防空武器聲響，以及來襲無人機發出的嗡嗡聲。

基輔市長表示，市區至少7個區遇襲，造成4人受傷，也有建物和汽車因而起火。

烏克蘭空軍指出，俄羅斯夜間對烏克蘭發射創紀錄的479架攜帶爆炸物的無人機。

基輔也以對俄羅斯境內攻擊作出回應，並且鎖定運輸和武器生產設施為目標。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）今天表示，全境有10多個機場飛航營運暫時受限，這是遭到烏克蘭無人機攻擊期間的標準作業程序。

俄羅斯國防部表示，夜間攔截102架烏克蘭無人機。

俄、烏上周在伊斯坦堡進行第2輪和談達成協議後，昨天進行換俘。澤倫斯基宣布相關行動「未來幾天將分階段繼續進行」。

根據協議，雙方同意交換所有25歲以下，以及生病或重傷的戰俘。