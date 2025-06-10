開戰3年多來最大規模 烏軍控俄479架無人機夜襲10地點

烏克蘭警方9日在札波羅熱州，檢視一處遭俄羅斯空襲的建物。(路透)

烏克蘭 空軍9日表示，俄羅斯 一夜之間向烏克蘭發射479架無人機 襲擊各地，是俄烏開戰3年多以來最大規模的無人機攻勢。這場攻擊在烏克蘭數州造成破壞，但沒有人員喪命或大規模傷亡通報。官員表示有一人受傷。烏克蘭空軍則說，有十處地點遭敵軍空襲。

烏克蘭空軍指出，除了無人機，俄軍也向烏克蘭各地發射20枚各類型飛彈，主要針對中部和西部地區。烏軍聲稱其防空系統8日深夜攔截了277架無人機及19枚飛彈，僅10架無人機和1枚飛彈擊中目標。但烏軍說法無法被獨立核實。

俄羅斯近幾周加強對烏克蘭攻勢。基輔當局指出，這表明莫斯科無意停止三年多的侵略行動，也並未認真進行和平談判。

俄羅斯8日表示，俄軍已推進至烏克蘭東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區邊緣，這是雙方和談陷入僵局之際，俄軍在烏克蘭境內攻城掠地的重大指標。

烏克蘭日前以無人機奇襲俄羅斯空軍基地，摧毀多架戰略核武轟炸機，俄國表明將報復。俄國說，烏軍也對俄國鐵路發動攻擊。

俄羅斯國防部表示，一支戰車部隊「已抵達頓內次克人民共和國西境，並在第聶伯羅彼得羅夫斯克地區持續發動攻勢」。

烏軍南方司令部表示，俄羅斯「並未放棄進入第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的意圖，我們的戰士正英勇盡職地堅守前線區域」。

俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫表示，俄軍這項攻勢表明，烏克蘭如果不願在和談中接受俄方控制領土的現實，那麼俄軍將進一步推進。

俄國宣稱烏克蘭的頓內次克、赫松、盧甘斯克、札波羅熱和克里米亞等五個地區為其領土，而第聶伯羅彼得羅夫斯克並非其中之一。

另據俄國情報單位指出，出生於烏克蘭，定居並歸化俄羅斯的37歲前DJ提摩菲伊耶（Artem Tymofieiev），很可能就是烏克蘭內應，也是「蜘蛛網」無人機攻擊行動的背後主謀。法媒指出，烏國可能先吸收了他力挺烏軍的妻子。據信，兩人目前行蹤成謎。

留著山羊鬍、濃眉黑色大眼，37歲的提摩菲伊耶（Artem Tymofieiev）的照片近日在俄羅斯網路與媒體上廣傳，成了莫斯科的頭號公敵與通緝要犯，因為他疑似就是代號「蜘蛛網」烏克蘭無人機攻擊行動在俄國境內的幕後規畫主謀。