我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

開戰3年多來最大規模 烏軍控俄479架無人機夜襲10地點

編譯中心╱綜合9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭警方9日在札波羅熱州，檢視一處遭俄羅斯空襲的建物。(路透)
烏克蘭警方9日在札波羅熱州，檢視一處遭俄羅斯空襲的建物。(路透)

烏克蘭空軍9日表示，俄羅斯一夜之間向烏克蘭發射479架無人機襲擊各地，是俄烏開戰3年多以來最大規模的無人機攻勢。這場攻擊在烏克蘭數州造成破壞，但沒有人員喪命或大規模傷亡通報。官員表示有一人受傷。烏克蘭空軍則說，有十處地點遭敵軍空襲。

烏克蘭空軍指出，除了無人機，俄軍也向烏克蘭各地發射20枚各類型飛彈，主要針對中部和西部地區。烏軍聲稱其防空系統8日深夜攔截了277架無人機及19枚飛彈，僅10架無人機和1枚飛彈擊中目標。但烏軍說法無法被獨立核實。

俄羅斯近幾周加強對烏克蘭攻勢。基輔當局指出，這表明莫斯科無意停止三年多的侵略行動，也並未認真進行和平談判。

俄羅斯8日表示，俄軍已推進至烏克蘭東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區邊緣，這是雙方和談陷入僵局之際，俄軍在烏克蘭境內攻城掠地的重大指標。

烏克蘭日前以無人機奇襲俄羅斯空軍基地，摧毀多架戰略核武轟炸機，俄國表明將報復。俄國說，烏軍也對俄國鐵路發動攻擊。

俄羅斯國防部表示，一支戰車部隊「已抵達頓內次克人民共和國西境，並在第聶伯羅彼得羅夫斯克地區持續發動攻勢」。

烏軍南方司令部表示，俄羅斯「並未放棄進入第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的意圖，我們的戰士正英勇盡職地堅守前線區域」。

俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫表示，俄軍這項攻勢表明，烏克蘭如果不願在和談中接受俄方控制領土的現實，那麼俄軍將進一步推進。

俄國宣稱烏克蘭的頓內次克、赫松、盧甘斯克、札波羅熱和克里米亞等五個地區為其領土，而第聶伯羅彼得羅夫斯克並非其中之一。

另據俄國情報單位指出，出生於烏克蘭，定居並歸化俄羅斯的37歲前DJ提摩菲伊耶（Artem Tymofieiev），很可能就是烏克蘭內應，也是「蜘蛛網」無人機攻擊行動的背後主謀。法媒指出，烏國可能先吸收了他力挺烏軍的妻子。據信，兩人目前行蹤成謎。

留著山羊鬍、濃眉黑色大眼，37歲的提摩菲伊耶（Artem Tymofieiev）的照片近日在俄羅斯網路與媒體上廣傳，成了莫斯科的頭號公敵與通緝要犯，因為他疑似就是代號「蜘蛛網」烏克蘭無人機攻擊行動在俄國境內的幕後規畫主謀。

烏克蘭 俄羅斯 無人機

上一則

垃圾工推動比特幣收付 非洲貧民窟漸流通 專家示警

下一則

緩解兩韓關係 青瓦台強烈要求民間停止向北韓發傳單

延伸閱讀

恐攻？俄2橋梁爆炸至少7死 與烏第二輪和談埋變數

恐攻？俄2橋梁爆炸至少7死 與烏第二輪和談埋變數
俄羅斯邊界鐵軌橋被炸 火車出軌釀至少7死31傷 乘客摸黑逃生

俄羅斯邊界鐵軌橋被炸 火車出軌釀至少7死31傷 乘客摸黑逃生
普亭下令邊境設安全緩衝區 烏轟侵略「俄是和平的阻礙」

普亭下令邊境設安全緩衝區 烏轟侵略「俄是和平的阻礙」
俄羅斯展開夏季攻勢？普亭下令在俄烏邊境設立「安全緩衝區」

俄羅斯展開夏季攻勢？普亭下令在俄烏邊境設立「安全緩衝區」

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

2025-06-07 08:10
馬來西亞東西大道9日凌晨1時許發生一起大巴和多功能休旅車相撞車禍，截至發稿已造成15人遇難。（新華社）

馬來西亞發生10餘年來最嚴重車禍 至少15名大學生遇難

2025-06-09 12:56

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密