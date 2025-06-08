烏克蘭「蜘蛛網」奇襲俄國 幕後策畫者疑為俄籍前DJ

烏克蘭日前發動代號「蜘蛛網」的行動，動用逾百架無人機奇襲距俄烏邊界數千公里遠的四座俄羅斯空軍基地。4日的衛星影像拍到俄國伊爾庫茨克州貝拉亞空軍基地因烏克蘭奇襲而受損的戰機。（路透）

據俄國 情報單位指出，出生於烏克蘭 ，定居並歸化俄羅斯 的37歲前DJ提摩菲伊耶很可能就是烏克蘭內應，也是「蜘蛛網」無人機攻擊行動的背後主謀。法媒指出，烏國可能先吸收了他力挺烏軍的妻子。據信，兩人目前行蹤成迷。

留著山羊鬍、濃眉黑色大眼，37歲的提摩菲伊耶（Artem Tymofieiev）的照片近日在俄羅斯網路與媒體上廣傳，成了莫斯科的頭號公敵與通緝要犯，因為他疑似就是代號「蜘蛛網」烏克蘭無人機攻擊行動在俄國境內的幕後規劃主謀。

這一天，117架無人機從貨車中飛出，瞄準俄羅斯空軍基地轟炸，至少13架俄國戰機遭破壞，重創俄軍。烏克蘭消息則指出有高達41架飛機遭損，為俄國空軍史上最嚴重潰敗。

「蜘蛛網」行動規模既大又縝密，俄羅斯從一開始就認為有內部接應者協助策劃。俄國情報指出，提摩菲伊耶可能在6月1日行動中扮演後勤聯繫關鍵角色，以「木馬屠城」形式將無人機走私至俄境內。

被俄羅斯輿論稱為「披著羊皮的狼」的提摩菲伊耶打給每位司機，分別告訴他們路程中停下的準確位置。而他也是這些運送無人機貨車的擁有者。在看守所的多位貨車司機皆重複同樣說詞：他們被告知只是要運輸蓋房用的木頭預製結構。

從被拍下的畫面可看到，司機把車停在空無一人的俄羅斯郊外，小型爆炸將車斗頂掀開，以10多架為單位的無人機飛向僅數百公尺外的戰略基地進行轟炸。俄國完全沒有即時警報，反應不及。不僅損失慘重，更是顏面無光。

提摩菲伊耶出生烏克蘭，2016年和妻子結婚後遷居俄羅斯並於2018年成為俄國公民。從曝光照片中可看到，他手臂上有著刺青，戴著太陽眼鏡。據傳他曾是位DJ，2024年卻突然間登記為公路運輸業者。而烏克蘭情報單位也大約於一年多前開始規劃這場大規模奇襲。

巴黎人報（Le Parisien）今天報導揭露，他的妻子葉卡蒂莉娜（Ekaterina Tymofieiev）可能也在行動中扮演角色，並遭到俄國情報單位注意。

巴黎人報指出，葉卡蒂莉娜擁有法律學位，曾就讀於烏克蘭國立國防大學，為一間支持基輔特殊武裝力量的非政府組織負責人。2019年，她甚至公開競選國防副部長一職。

俄國高層懷疑烏克蘭間諜首先吸收葉卡蒂莉娜，然後再透過她與提摩菲伊耶聯繫上。據媒體報導，過去一周以來，兩人的家屬受到俄國調查人員的不斷盤問與媒體騷擾。

提摩菲伊耶住在郊區的祖母向俄羅斯新聞社（Ria-Novosti）記者大喊：「大家都在問，但你們是警察嗎？我不想跟任何人說話，因為我們一無所知。」

或許是為了保住顏面，莫斯科聲稱已逮捕嫌疑犯。但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，所有涉案人員已於行動前一天離開俄羅斯，且處境「安全」。

法媒指出，提摩菲伊耶很可能從未掩飾他對烏克蘭的支持。他的社群媒體頁面充斥著對烏克蘭親俄、反歐立場前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）抱有敵意的貼文。他本人很可能也參與過2014年推翻亞努科維奇的尊嚴革命。

原本沒沒無聞的提摩菲伊耶，名字於2日首次出現在一紙通緝令上。消息第一時間走漏風聲顯然引起了高層的不滿。東部烏斯季庫特市（Ust-Kut）當局在發布兩小時後刪除了這篇貼文。但顯然為時已晚，這位莫斯科頭號嫌犯的大名已傳遍世界各地。