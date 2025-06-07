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俄羅斯控拖延交換戰俘 烏克蘭駁不符事實

中央社／基輔7日綜合外電報導

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯宣稱烏克蘭拖延交換戰俘與士兵遺體的說法不實，並敦促莫斯科當局停止「耍花招」，回歸建設性作為。

路透報導，俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）今天表示，烏克蘭出人意料地無限期延後雙方交換戰俘及陣亡士兵遺體的行動。

俄羅斯與烏克蘭2日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行第2輪和平談判，雙方在會中同意交換更多戰俘，主要是年齡最小及傷勢最嚴重的戰俘，並交還1萬2000位陣亡士兵的遺體。

烏克蘭官方的戰俘處遇協調總部（Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War）透過通訊軟體Telegram寫道：「俄方今天的聲明不符事實，也不符先前達成的交換戰俘或返還遺體協議。」

烏克蘭方面指出，兩國確實達成返還遺體協議，但並未設下日期，且俄方採取了未經和談擬定的「單方面行動」。

梅丁思基今天稱莫斯科已提供基輔1份名單，上面列出第1階段換俘將交換的640位戰俘姓名。

烏克蘭表示自己也提交了名單，而俄羅斯的名單在優先交換何類戰俘方面，不符雙方同意的換俘方式。

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