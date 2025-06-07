我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎世家1個1.5萬的「北京烤鴨」包 網嘲：路邊攤零食袋

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後墜樓身亡

奇襲俄空軍基地 澤倫斯基揭作戰計畫 俄國司機「全不知」載到無人機

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基接受美國ABC新聞專訪時，談論日前發動的代號「蜘蛛網」作戰，當時烏軍動用逾百架無人機奇襲距俄烏邊界數千公里遠的4座俄羅斯空軍基地。澤倫斯基表示，載到這些無人機的俄國卡車司機，根本不知道自己載到用於奇襲俄國空軍基地的烏軍無人機。

一名消息人士告訴ABC新聞，這次奇襲所使用的無人機被藏在有可伸縮屋頂的移動住宅內，這些無人機連同移動住宅被裝載到卡車上，烏軍透過遠端開啟並開始行動。澤倫斯基接受專訪時告訴ABC新聞記者馬莎．拉達茲（Martha Raddatz）：「那些俄國卡車司機什麼都不知道，他們只是做自己的工作。」專訪將在8日的ABC新聞政論節目「本周」（This Week）播出。

澤倫斯基表示，那些俄國卡車司機根本不知道他們運送的移動住宅內藏了烏軍無人機，這些無人機會襲擊俄國空軍基地並破壞價值數十億美元的軍事硬體設備。烏克蘭表示，他們在奇襲中摧毀超過40架俄軍轟炸機，數量約占俄軍戰略轟炸機機隊的三分之一。

澤倫斯基也告訴拉達茲，烏克蘭的秘密情資單位當時「只有使用自家武器」，沒有部署來自盟國援助的設備。他說：「我非常希望只用我們生產的武器，並非常明確地區分烏克蘭生產和盟國援助的武器。」

然而，俄國6日凌晨對烏克蘭發動大規模飛彈及無人機攻擊，目標涵蓋首都基輔、主要城市及遠西地區，造成至少6死80傷。俄國國防部聲稱，此次襲擊是對基輔近期「恐怖行動」的回應。

無人機 俄國 澤倫斯基

上一則

涉嫌勾結販毒集團遭調查 墨西哥市長與隨扈遭人槍擊身亡

延伸閱讀

俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由

俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由
烏無人機奇襲俄軍基地傳惹白宮不滿 媒體曝川普私下感到惱火

烏無人機奇襲俄軍基地傳惹白宮不滿 媒體曝川普私下感到惱火
烏克蘭表揚戰地記者 遇害羅什奇娜獲國家榮譽勳章

烏克蘭表揚戰地記者 遇害羅什奇娜獲國家榮譽勳章
澤倫斯基：烏克蘭已獲邀參加6月北約峰會

澤倫斯基：烏克蘭已獲邀參加6月北約峰會

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）

神秘夫婦參與烏克蘭空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

2025-06-03 14:13
烏克蘭今天表示，從水下對克里米亞大橋引爆一枚炸彈。圖為烏克蘭安全局公布畫面顯示，爆炸威力導致水面上迸射出水花，碎屑隨之飛濺。歐新社

克里米亞大橋再遇襲 烏克蘭：這次從水下引爆炸彈

2025-06-03 10:22

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」
加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學