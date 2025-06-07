調查俄對平民施酷刑 女記者戰地遇害 烏克蘭授國家勳章
6月6日是烏克蘭記者日，烏克蘭總統澤倫斯基宣布，將追授在俄羅斯羈押期間不幸身亡的女記者羅什奇娜國家最高榮譽勳章，以表彰她在戰地報導中的英勇貢獻。
官方指出，羅什奇娜的遺體正在進行全面基因鑑定，待確認後將依法公告，屆時將一併公布授勳細節。
除羅什奇娜外，政府也頒授各級勳章給30多名在前線工作、或受影響地區的媒體工作者，包括記者、編輯、攝影師等。
被追授最高榮譽的羅什奇娜曾任「烏克蘭真理報」(Ukrainska Pravda)記者，俄烏戰爭爆發以來，她多次深入俄軍占領區，採訪曾遭拘留的平民，揭露俄方設置的羈押設施與參與者。
根據法國巴黎的非營利媒體組織「禁忌故事」資訊，羅什奇娜在2022年與2023年間兩度被俄軍逮捕，自2023年8月起失聯，當時才26歲，直至同年10月證實死訊，遺體於今年2月透過戰俘遺體交換交還烏方。她遺體上顯示多處地方出血，胸骨碎裂、頸部有傷痕，更有部分器官被摘除，似乎用來掩飾死因。
羅什奇娜生前調查俄軍在占領區內對平民施以酷刑、強迫失蹤等侵害行為。她去世後，「禁忌故事」啟動「維多利亞計畫」，聯合13家國際媒體重建她的失蹤經過，並延續其未完成的調查。
另一方面，俄羅斯總統普亭5日與美國總統川普通話時，「非常強烈」表示，他將對烏克蘭最近襲擊俄方空軍基地做出回應。烏克蘭媒體報導，俄羅斯6日凌晨對烏克蘭發動大規模飛彈及無人機攻擊，目標涵蓋首都基輔、主要城市及遠西地區。
因無人機襲擊住宅大樓及其他民用基礎設施，基輔多地發生火災，基輔市長克里契科表示，至少有四人喪生，另有20人受傷，其中16人已住院治療。根據烏克蘭最大私人能源公司DTEK的說法，基輔左岸共有2167戶家庭因俄軍攻擊而停電。
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