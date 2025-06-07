調查俄對平民施酷刑 女記者戰地遇害 烏克蘭授國家勳章

烏克蘭記者羅什奇娜2021年出席一場法庭聽審。（路透）

6月6日是烏克蘭 記者日，烏克蘭總統澤倫斯基宣布，將追授在俄羅斯 羈押期間不幸身亡的女記者羅什奇娜國家最高榮譽勳章，以表彰她在戰地報導中的英勇貢獻。

官方指出，羅什奇娜的遺體正在進行全面基因鑑定，待確認後將依法公告，屆時將一併公布授勳細節。

除羅什奇娜外，政府也頒授各級勳章給30多名在前線工作、或受影響地區的媒體工作者，包括記者、編輯、攝影師等。

被追授最高榮譽的羅什奇娜曾任「烏克蘭真理報」(Ukrainska Pravda)記者，俄烏戰爭爆發以來，她多次深入俄軍占領區，採訪曾遭拘留的平民，揭露俄方設置的羈押設施與參與者。

根據法國巴黎的非營利媒體組織「禁忌故事」資訊，羅什奇娜在2022年與2023年間兩度被俄軍逮捕，自2023年8月起失聯，當時才26歲，直至同年10月證實死訊，遺體於今年2月透過戰俘遺體交換交還烏方。她遺體上顯示多處地方出血，胸骨碎裂、頸部有傷痕，更有部分器官被摘除，似乎用來掩飾死因。

羅什奇娜生前調查俄軍在占領區內對平民施以酷刑、強迫失蹤等侵害行為。她去世後，「禁忌故事」啟動「維多利亞計畫」，聯合13家國際媒體重建她的失蹤經過，並延續其未完成的調查。

另一方面，俄羅斯總統普亭5日與美國總統川普通話時，「非常強烈」表示，他將對烏克蘭最近襲擊俄方空軍基地做出回應。烏克蘭媒體報導，俄羅斯6日凌晨對烏克蘭發動大規模飛彈及無人機 攻擊，目標涵蓋首都基輔、主要城市及遠西地區。